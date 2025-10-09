El oro no baja de los US$4000 ante expectativas de recorte de tipos en EEUU

Por Ishaan Arora

9 oct (Reuters) -

El oro se estabilizaba el jueves, manteniéndose firme por encima de los 4000 dólares que había cruzado por primera vez en su historia un día antes, esperanzas de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos este año y de señales de alivio de las tensiones en Oriente Próximo. El oro al contado se mantenía estable en los 4037,95 dólares por onza a las 0439 GMT y compensaba una caída del 0,5% en las primeras operaciones. El miércoles, el metal alcanzó un máximo histórico de 4059,05 dólares. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre descendían un 0,3% hasta los 4056,80 dólares.

Los responsables de la Reserva Federal coincidieron en que los riesgos para el mercado laboral estadounidense eran lo suficientemente altos como para justificar un recorte de tipos, pero se mantuvieron cautelosos ante la persistente inflación, según las actas de la reunión del 16-17 de septiembre publicadas el miércoles.

Los mercados prevén un recorte de 25 puntos básicos en octubre y diciembre, con probabilidades del 94% y el 79%, respectivamente, según la herramienta FedWatch de CME.

El miércoles, Israel y Hamás acordaron la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, un alto el fuego y un acuerdo sobre rehenes que podría abrir el camino para poner fin a la sangrienta guerra de Israel de dos años, que según la ONU es un genocidio.

"No se puede pasar por alto la importancia del acuerdo entre Israel y Hamás (dado que) una de las razones por las que el oro ha estado subiendo son los riesgos geopolíticos, pero probablemente sea solo una excusa para recoger beneficios tras alcanzar otro récord", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com.

"Seguimos viendo las cosas de forma bastante constructiva porque todos los fundamentos (del oro) siguen apuntando al alza", añadió. El oro ha subido un 54% en lo que va de año gracias a las fuertes compras de los bancos centrales, el aumento de la demanda de fondos cotizados en bolsa (FCB) respaldados por el oro, la debilidad del dólar y la demanda de refugio seguro.

Los mercados globales también sufrieron esta semana la agitación política en Japón y Francia, junto con el cierre de la Administración estadounidense, lo que provocó una huida hacia la seguridad el oro.

El oro no rentable prospera en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica y geopolítica. Por otra parte, la plata al contado subía un 0,2%, hasta 48,98 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 49,57 dólares el miércoles. El platino bajaba un 0,4% hasta 1656,35 dólares y el paladio avanzaba un 1,5% hasta 1471,46 dólares.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)