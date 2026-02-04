El oro opera estable con la atención puesta en geopolítica y datos de empleo EEUU

Por Anmol Choubey

4 feb (Reuters) - Los precios del oro cotizaban estables tras recortar sus ganancias iniciales el miércoles, ya que ⁠la atención siguió puesta en los acontecimientos ⁠geopolíticos y los próximos datos sobre el empleo en Estados Unidos, que podrían influir en las expectativas sobre los futuros movimientos de las tasas de interés.

* El oro al contado operaba prácticamente estable ⁠en 4.931,99 dólares ‌por onza, ​a las 1553 GMT, tras subir hasta un 3,1% a primera hora de la sesión. Los precios subieron ​un 5,9% el martes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril subían un 0,4%, a 4.956,10 ‌dólares por onza.

* El oro cayó más de un 13% el ‌viernes y el lunes, su mayor caída en ​dos días en décadas, después de alcanzar un máximo histórico de 5.594,82 dólares el 29 de enero. El metal sigue subiendo más de un 16% en lo que va de año.

* En el frente geopolítico, Irán y Estados Unidos mantendrán conversaciones en Omán el viernes, a pesar de que las tensiones siguen siendo elevadas después de que el Ejército estadounidense anunció que el martes derribó un dron iraní que se acercaba a un portaaviones estadounidense en el mar Arábigo.

* El crecimiento del empleo privado en Estados Unidos no alcanzó ⁠las expectativas, ya que los datos de ADP muestran que en enero solo se crearon 22.000 puestos de trabajo, frente a las previsiones de ​48.000.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una ley de gastos, poniendo fin a un cierre parcial que retrasó la publicación de datos clave sobre el mercado laboral, sin que aún se haya fijado una fecha para la publicación de las nóminas no agrícolas. Los inversores esperan actualmente al menos dos recortes de tasas en 2026.

* Los lingotes, que no rinden intereses, tienden a comportarse mejor en entornos de tasas de interés bajas.

* Goldman Sachs sigue ⁠viendo un riesgo al alza en su previsión de 5.400 dólares por onza de oro para diciembre de 2026, citando las ​fuertes compras de los bancos centrales y las entradas previstas en los ETF a medida que la Fed recorta las tasas, con una mayor demanda del sector privado como posible sorpresa al alza.

* Por otra parte, Trump habló con el presidente chino Xi Jinping el miércoles ‍en unas conversaciones de amplio alcance sobre geopolítica antes de la esperada visita de Trump a China en abril, horas después de la reunión virtual de Xi con el presidente ruso, Vladimir Putin.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 3% a 87,65 dólares la onza el miércoles. El metal blanco alcanzó el lunes su mínimo mensual de 71,33 dólares, tras alcanzar un máximo histórico de ​121,64 dólares el jueves de la semana pasada, y ha subido más de un 27% en lo que va de año.

* El platino al contado sumaba un 1,4% a 2.239,94 dólares la onza, mientras que el paladio ganaba un 2,3% a 1.773,85 dólares. (Reporte de Anmol Choubey y Sarah ‍Qureshi en Bangalore, reporte adicional de Ashitha Shivaprasad; edición de Shailesh Kuber; Editado en Español por Ricardo Figueroa)