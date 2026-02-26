El oro opera estable, mercados esperan resultado de negociación nuclear EEUU-Irán

Por Anmol Choubey

26 feb (Reuters) - Los precios del oro operaron con pocos cambios el ‌jueves, ya que los ‌inversores ⁠se mantuvieron al margen antes de la tercera ronda de conversaciones nucleares indirectas entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, con la esperanza de obtener ​señales sobre ⁠si ⁠las negociaciones podrían aliviar las tensiones geopolíticas.

* El oro al contado subía un 0,2% a ​5.181,29 dólares por onza a las 1423 GMT. Los futuros del oro estadounidense para ‌entrega en abril bajaban un 0,5%, a ​5.198,20 dólares.

* "El oro y la plata están ​intentando superar los niveles de resistencia de 5.200 y 90 dólares, pero no han logrado mantener las ganancias en lo que va de semana, lo que aumenta los riesgos de caída si se materializa un acuerdo geopolítico a corto plazo", dijo Razan Hilal, analista de mercado de ​FOREX.com, en una nota.

* Estados Unidos e Irán podrían alcanzar un acuerdo marco si Washington separa "las cuestiones nucleares de las ⁠no nucleares", dijo a Reuters un funcionario iraní de alto rango, quien añadió que las diferencias restantes deben ‌reducirse durante la tercera ronda de conversaciones en Ginebra.

* "Hay mucho interés en cómo se desarrollará esta tercera ronda de conversaciones. Pero, independientemente de eso, creo que en este momento hay suficiente incertidumbre", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales de Zaner Metals.

* El oro, que no rinde intereses, se considera una reserva de valor segura en tiempos de incertidumbre ‌geopolítica y económica.

* El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el miércoles que la ⁠tasa arancelaria estadounidense para algunos países aumentará hasta el 15% o más desde ‌el 10% recientemente impuesto, sin nombrar a ningún socio comercial específico ni dar ⁠más detalles.

* En tanto, el número de estadounidenses que ⁠solicitaron nuevas prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada y la tasa de desempleo pareció mantenerse estable en febrero en un mercado laboral estable.

* El mercado sigue esperando dos recortes de tasas este año por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* ‌Entre otros metales preciosos, la plata ​al contado cayó un 2,4%, a 87,25 dólares por onza. El platino al contado bajó un 1,5%, a 2.252,28 dólares por onza, mientras que el paladio perdió un 2,1%, a 1.757,75 dólares. (Reporte de Anmol Choubey en Bengaluru; ‌Editado por Mark Potter y Jane Merriman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)