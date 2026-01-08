El oro podría alcanzar los US$5000 la onza en el primer semestre de 2026, según HSBC

8 ene (Reuters) -

Los precios del oro podrían subir a US$5.000 la onza en el primer semestre de 2026 por los riesgos geopolíticos y el aumento de la deuda, dijo HSBC el jueves.

Sin embargo, el banco bajó su previsión para el precio promedio del oro en 2026 de US$4.600 a US$4.587 la onza, por el riesgo de que la subida de los precios desencadene una corrección más adelante. La corrección podría ser más profunda si disminuyen los riesgos geopolíticos o si la Reserva Federal de Estados Unidos deja de recortar las tasas de interés, agregó.

"Vemos un amplio rango de US$5.050-3.950 por onza para 2026 y un precio a final de año de US$4.450 por onza", dijo HSBC, que añadió que es probable que el comercio presente una alta volatilidad. HSBC también elevó sus previsiones de precios medios para 2027 y 2028 a US$4.625 y US$4.700, desde US$3.950 y US$3.630 respectivamente. La nota señalaba una previsión de precios a final de año para 2027 de US$4.600 e introducía una previsión de precios medios para 2029 de US$4.775. El oro al contado cotizaba el jueves cerca de los US$4.427,48, tras una subida anual del 64% en 2025, la mayor desde 1979.

(Reporte de Anjana Anil en Bengaluru Edición en español de Javier López de Lérida)