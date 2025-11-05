El oro rebota ante la caza de gangas antes de datos de empleo de EEUU

Por Ishaan Arora

5 nov (Reuters) -

Los precios del oro subían el miércoles, ya que los cazadores de gangas intervinieron después de que el lingote cayera a un mínimo de casi una semana en la sesión anterior, mientras que la atención también se centraba en los datos de nóminas privadas de EEUU para obtener pistas sobre futuros recortes de tipos de interés. El oro al contado subía un 0,9% hasta los 3.965,49 dólares por onza a las 0547 GMT. El oro cayó más de un 1,5% el martes, alcanzando su nivel más bajo desde el 30 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,4% hasta los 3.974,10 dólares la onza. El dólar se mantenía justo por debajo de los máximos de tres meses alcanzados en la sesión anterior.

"Las compras de gangas y general de aversión al riesgo en los mercados financieros respaldan la demanda de oro como refugio seguro", dijo Jigar Trivedi, analista sénior de divisas de Reliance Securities.

En las primeras operaciones, las bolsas asiáticas ampliaban la caída de Wall Street durante la noche, ya que la preocupación de los inversores por las elevadas valoraciones minó la confianza.

"El oro se está viendo presionado por la disminución de las expectativas de una nueva bajada de tipos este año y podría verse presionado a la baja hasta los 3.900 dólares si los datos del ADP son ", añadió Trivedi. La Reserva Federal de EEUU recortó los tipos de interés la semana pasada y su presidente, Jerome Powell, señaló que podría ser la última reducción de los costes de endeudamiento del año.

Los agentes en el mercado ven ahora un 69% de posibilidades de un recorte de tipos en diciembre, frente a más del 90% antes de los comentarios de Powell, según la herramienta FedWatch de CME.

Declaraciones de representantes de la Fed han puesto de relieve las diferentes perspectivas sobre cómo abordar la actual brecha de datos.

El cierre de la Administración de EEUU probablemente se convierta en el más largo de la historia, deteniendo la publicación de datos del gobierno, y los inversores se están centrando en los informes económicos no oficiales, incluyendo el Informe Nacional de Empleo ADP que se publicará en el día.

En un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica, el oro, que no ofrece intereses, suele tener un buen comportamiento.

El lingote alcanzó un máximo histórico de 4.381,21 dólares el 20 de octubre, pero desde entonces ha caído cerca de un 10%. Por otra parte, la plata al contado ganaba un 1,1% hasta 47,62 $ la onza, el platino subía un 0,2% hasta 1.537,94 $ y el paladio seguía estable en 1.397,59 $. (Información de Ishaan Arora; edición de Subhranshu Sahu y Eileen Soreng; edición en español de María Bayarri Cárdenas)