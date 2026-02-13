El oro repunta desde mínimo de casi una semana, a la espera de dato de inflación EEUU

Por Ishaan Arora

13 feb (Reuters) - El oro repuntaba el viernes, recuperándose de un mínimo de casi una semana en la sesión anterior, mientras los inversores esperan las cifras de inflación de Estados Unidos para obtener pistas sobre la dirección de las tasas de interés tras los sólidos datos de empleo.

* El oro al contado subía un 1,2% a US$4.979,49 por onza a las 0814 GMT, y ha ganado un 0,4% en lo que va de semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 1% a US$4.998,30 por onza.

* El oro perdió alrededor de un 3% hasta alcanzar su mínimo en casi una semana el jueves, cayendo bajo la línea de soporte clave de US$5.000 la onza, ya que la presión vendedora se intensificó tras la caída de las acciones.

* Las acciones asiáticas retrocedieron desde máximos históricos el viernes, ya que las preocupaciones sobre la reducción de los márgenes en el sector tecnológico afectaron a empresas como Apple.

* El metal dorado también se vio sometido a presión después de que los datos publicados el miércoles mostraron que el mercado laboral estadounidense comenzó 2026 con una base más sólida de lo esperado, lo que reforzó la opinión de que los responsables a cargo de la política monetaria podrían mantener las tasas elevadas durante más tiempo.

* Los datos del índice de precios al consumo de Estados Unidos se darán a conocer más tarde hoy. Los mercados están descontando dos recortes de 25 puntos básicos este año, el primero de ellos previsto para junio. El oro, que no genera rendimiento, tiende a comportarse bien en entornos de tasas de interés bajas.

* Por otra parte, el oro pasó a cotizar con descuento en la India esta semana por primera vez en un mes, debido a la moderada demanda, ya que la volatilidad de los precios disuadió a los compradores, mientras que el mercado chino registró una fuerte demanda al acercarse las festividades del Año Nuevo Lunar.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 4,6% a US$78,59 por onza, recuperándose de la caída del 11% del jueves, aunque se mantenía en camino de obtener una ganancia semanal del 0,7%.

* El platino al contado ganaba un 1,7% a US$2.033,99 por onza, mientras que el paladio sumaba un 2,8% a US$1.661,97. Ambos metales se encaminaban hacia pérdidas semanales. (Reporte de Ishaan Arora; edición de Rashmi Aich. Sherry Jacob-Phillips, Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; Editado en Español por Ricardo Figueroa)