El oro repunta y se prepara para cerrar su mejor año en cuatro décadas

Por Anjana Anil

30 dic (Reuters) - Los precios del oro repuntaron el martes tras la fuerte caída de la sesión anterior, ya que el mercado volvió a centrarse en los riesgos geopolíticos y económicos, con lo que se encaminan a coronar su mejor año desde 1979.

* El oro al contado subía un 0,8%, a US$4.365,86 por onza a las 14:56 GMT, después de que el lunes sufrió su mayor pérdida porcentual diaria en más de dos meses, tras haber marcado un máximo histórico el viernes de US$4.549,71.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 0,8%, a US$4.380,10 por onza.

* "Ayer vimos una volatilidad extrema, con una fuerte subida en las operaciones asiáticas y una importante toma de ganancias (...) pero hoy las cosas se han estabilizado un poco, y el comercio sigue siendo favorable en general", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega jefe de metales de Zaner Metals.

* El lingote, que los inversores consideran un activo de refugio seguro, ha subido un 66% este año, su mayor alza anual desde 1979, impulsado por la relajación de la política monetaria, la tensión geopolítica, las compras de los bancos centrales y el aumento de las tenencias en fondos cotizados en bolsa.

* El martes, la Reserva Federal publicará las minutas de su reunión de diciembre, en las que se espera que se pongan de manifiesto las divisiones existentes en el seno del banco central sobre la trayectoria de la política monetaria el año que viene.

* Los operadores prevén dos recortes de tasas el año que viene. En un entorno de tipos de interés bajos, los activos sin rendimientos tienden a comportarse bien.

* En el frente geopolítico, Rusia acusó el lunes a Ucrania de intentar atacar la residencia del presidente Vladímir Putin y prometió represalias, lo que hace mella en las perspectivas de un acuerdo de paz.

* La plata al contado subió un 4,6%, a US$75,523 la onza. En la sesión anterior había alcanzado un máximo histórico de US$83,62, antes de cerrar con su mayor pérdida diaria desde agosto de 2020.

* La plata ha subido un 161% este año, impulsada por su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos, los déficits de oferta y el creciente apetito industrial y de los inversores.

* El platino al contado subió un 4,5%, a US$2.203,7 la onza. El lunes también había alcanzado un máximo histórico de US$2.478,50, antes de registrar su mayor caída en un día.

* El paladio ganó un 2% a US$1.648,75 la onza, tras haber caído un 16% el lunes.

(Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)