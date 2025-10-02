El oro se acerca a máximos históricos por posible recorte de la Fed y cierre en EEUU

Por Brijesh Patel

2 oct (Reuters) -

El precio del oro se mantenía estable el jueves cerca del máximo histórico alcanzado el miércoles, favorecido por las expectativas de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos y la incertidumbre política. El oro al contado se mantenía en los 3866,05 dólares por onza, a las 0357 GMT, tras alcanzar el miércoles un máximo histórico de 3895,09 dólares. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,2% hasta los 3891,40 dólares.

"La debilidad de los datos de empleo de ADP antes del informe de nóminas no agrícolas ha reavivado las apuestas a un recorte de la Fed y ha debilitado el dólar estadounidense. El oro también se ha visto afectado por el cierre de la Administración estadounidense", dijo el analista de City Index Matt Simpson.

"El posicionamiento en el mercado de futuros sigue mostrando que los grandes especuladores y los fondos de gestores están persiguiendo el movimiento al alza, con su exposición neta larga en aumento, pero no cerca de un nivel extremo".

Los datos mostraron que las nóminas privadas estadounidenses cayeron en 32.000 puestos de trabajo en septiembre, tras un descenso revisado a la baja de 3000 en agosto.

La Administración estadounidense ha paralizado gran parte de sus operaciones, poniendo potencialmente en peligro miles de empleos federales, después de que las divisiones partidistas impidieran al Congreso y a la Casa Blanca alcanzar un acuerdo de financiación.

El cierre podría retrasar la publicación de los indicadores económicos, incluido el informe de nóminas no agrícolas previsto para el viernes.

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que la inflación empieza a preocuparle más, lo que le lleva a ser "prudente" a la hora de bajar los tipos de interés.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores prevén un recorte casi seguro de 25 puntos básicos del tipo de interés oficial de la Reserva Federal este mes.

El oro, a menudo utilizado como reserva segura de valor en tiempos de incertidumbre política y financiera, prospera en un entorno de tipos de interés bajos.

La Corte Suprema de Estados Unidos dijo que escucharía los argumentos en enero sobre el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook. En otros mercados, la plata al contado bajaba un 0,2% a 47,22 dólares la onza, el platino subía un 0,1% a 1559 dólares y el paladio ganaba un 1,7% a 1265,71 dólares. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)