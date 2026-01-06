El oro se acerca al máximo histórico por riesgos geopolíticos

Por Anmol Choubey

6 ene (Reuters) -

Los precios del oro volvían a subir el martes apoyados por la demanda de refugio, después de un repunte de la tensión geopolítica tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras los inversores esperaban datos de empleos para saber del rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal. * El oro al contado subía un 0,9%, a 4.488,1 dólares la onza, tras dispararse casi un 3% en la víspera y acercándose a un máximo histórico de 4.549,71 dólares del 24 de diciembre. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero avanzaban

* "Los operadores de metales preciosos ven más riesgo en el horizonte que los operadores de acciones y bonos en la actualidad", dijo Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals, añadiendo que la incursión del fin de semana de Estados Unidos en Venezuela ha avivado la continua demanda de refugio para el oro y la plata.

* El depuesto presidente de Venezuela se declaró inocente el lunes al comparecer ante un tribunal de Nueva York acusado de narcoterrorismo y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, después de que Estados Unidos lo raptó el fin de semana. * El oro, considerado tradicionalmente un refugio, subió un 64,4% el año pasado, con su mejor rendimiento anual desde 1979. * Los agentes en el mercado también están pendientes del informe mensual de empleo de Estados Unidos del viernes, que se prevé que se hayan sumado 60.000 puestos de trabajo en diciembre, un ligero descenso desde los 64.000 del mes anterior. * Según datos de LSEG, los operadores prevén dos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal este año. * La plata al contado subía a 80,18 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 83,62 dólares el 29 de diciembre. El metal registró su mayor alza anual en 2025, con un repunte del 147%, gracias al aumento del apetito industrial y de los inversores. * Entre otros metales preciosos, el platino al contado sumaba a 2.388,5 dólares la onza, mientras que el paladio subía a 1.795,68 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)