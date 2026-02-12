El oro se hunde debido a sólidos datos de empleo en EE. UU. y órdenes de frenar pérdidas

Por Anjana Anil y Anushree Mukherjee

12 feb (Reuters) - El precio del oro caía a su mínimo en casi una semana el jueves, ya que sólidos datos laborales de Estados Unidos atenuaron las esperanzas de un recorte de tasas a corto plazo por parte de la Reserva Federal, y una ruptura por debajo de los 5.000 dólares la onza profundizó las bajas al intensificarse la presión vendedora.

* El oro al contado perdió un 2,7%, a US$4.941,47 la onza. El lingote cayó a su nivel más bajo desde el 6 de febrero más temprano en la sesión.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril cedían también un 2,7%, a US$4.962,10 la onza.

* Debido al movimiento a la baja, órdenes de frenar las pérdidas se activaron por debajo del nivel de 5.000 dólares, lo que provocó un efecto de cascada, provocando una caída de los precios en un corto período.

* Datos publicados el miércoles mostraron que el mercado laboral estadounidense comenzó 2026 con una base más sólida de lo esperado, lo que refuerza la opinión de que las autoridades monetarias podrían mantener las tasas elevadas durante más tiempo.

* Las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 puestos en enero, tras un alza revisada a la baja de 48.000 en diciembre, mientras que la tasa de desempleo bajó ligeramente al 4,3%. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 227.000 en la semana que finalizó el 7 de febrero, según datos publicados el jueves.

* La resistencia del mercado laboral refuerza la confianza de la Fed en la economía, lo que permite a las autoridades monetarias mantener las tasas elevadas para garantizar que la inflación siga moderándose. El oro, a su vez, se ve presionado por las altas tasas de interés debido a su naturaleza no rentable.

* Los inversores esperan ahora los datos de inflación de Estados Unidos, que se publicarán el viernes, para obtener más pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed.

* Entre otros metales preciosos, la plata se hundió un 10,2% a US$75,42 la onza, tras una subida del 4% el miércoles. El platino al contado se derrumbó un 6,1% a US$2.001,79; mientras que el paladio perdió un 3,9% a US$1.634,14 la onza. (Reporte de Anjana Anil y Anushree Mukherjee en Bangalore. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)