El oro sube 1% por menores temores sobre inflación, US$ toca mínimo de una semana

Por Ishaan Arora

10 mar (Reuters) - El oro ganaba un 1% el martes, ya que los temores sobre la inflación remitían tras la caída del petróleo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra en Oriente Medio podría "Terminar pronto", mientras que la debilidad del dólar estadounidense y la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro también contribuían a esta subida.

* El oro al contado subía un 1% a US$5.189,24 la onza a las 0844 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril sumaban un 1,9% a US$5.199,70.

* "La recuperación de los mercados bursátiles también acabó proporcionando un respiro al oro debido a la reducción de los requisitos de margen en otros lugares, mientras que la debilidad del dólar estadounidense y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro también son claramente positivos para los mercados del oro (hoy)", afirmó Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

* Las acciones se recuperaron y los precios del petróleo cayeron más de un 7% tras las declaraciones de Trump, lo que alivió las preocupaciones sobre las prolongadas interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

* En respuesta a Trump, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que "Determinaría el fin de la guerra" y que Teherán no permitiría que se exporte "Ni un litro de petróleo" de la región si continuaban los ataques de Estados Unidos e Israel.

* La guerra ha cerrado efectivamente el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo, dejando varados a los petroleros durante más de una semana y obligando a los productores a detener la producción al llenarse los almacenes, lo que ha provocado una subida vertiginosa de los precios de la energía.

* El dólar llegó a caer un 0,6% a un mínimo semanal, lo que abarataba el precio del oro para los tenedores de otras divisas, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años también bajaban, reduciendo el costo de mantener oro.

* En tanto, los inversores esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga las tasas estables al final de su reunión de dos días el 18 de marzo, y también prevén la primera bajada de tipos del año en julio, según la herramienta FedWatch del CME Group.

* Los mercados esperan ahora el índice de precios al consumo de Estados Unidos de febrero, que se publicará el miércoles, y el índice de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, que se publicará el viernes.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 2,5% a US$89,21 por onza, su máximo en una semana. El platino al contado ganaba un 1,9% a US$2.224,06, mientras que el paladio sumaba un 0,5% a US$1.696,76.

(Reporte de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Sumana Nandy, Ronojoy Mazumdar, Mrigank Dhaniwala y Harikrishnan Nair; Editado en español por Ricardo Figueroa)