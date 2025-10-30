El oro sube 2% tras rebaja de tasas de la Fed, inversores sopesan negociaciones EEUU-China

Por Ishaan Arora

30 oct (Reuters) - El precio del oro subía un 2% el jueves, favorecido por la debilidad del dólar tras el recorte de tasas de la Reserva Federal y ante la incertidumbre de los inversores sobre el resultado del acuerdo comercial entre los presidentes de las dos mayores economías del mundo.

* El oro al contado subía un 1,9% a 4004,75 dólares por onza a las 0918 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,4% a 4018,30 dólares la onza.

* "El oro parece estar presionando al alza mientras los inversores digieren el resultado de la reunión Trump-Xi y la decisión de la Fed de recortar las tasas de interés por segunda vez este año", dijo Lukman Otunuga, analista senior de investigación de FXTM.

* El banco central estadounidense aplicó el miércoles un recorte de tasas de 25 puntos básicos, llevando el tipo de interés de referencia a un día a un rango objetivo del 3,75%-4,00%.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los funcionarios están luchando para llegar a un consenso sobre lo que está por venir para la política monetaria y advirtió que los mercados no deben asumir otro recorte de tasas en diciembre.

* El oro, que no rinde intereses, prospera en un entorno de tasas de interés bajas y durante las incertidumbres económicas.

* En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había llegado a un acuerdo para reducir los aranceles a China a cambio de que Pekín reanude las compras de soja estadounidense, mantenga el flujo de las exportaciones de tierras raras y tome medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo.

* China, por su parte, acordó retrasar la introducción de su última ronda de controles a la exportación de tierras raras, pero se mantienen las restricciones anteriores sobre los minerales críticos que han trastornado el comercio mundial.

* Las declaraciones de Trump se produjeron tras mantener conversaciones cara a cara con Xi en Busan, Corea del Sur, como colofón de su viaje relámpago por Asia, en el que también promocionó avances comerciales con Corea del Sur, Japón y países del Sudeste Asiático.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1,4% a 48,22 dólares la onza, el platino ganaba un 2% a 1616,20 dólares y el paladio sumaba un 2,9% a 1441,24 dólares. (Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)