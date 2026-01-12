El oro sube a US$4.600 alentado por demanda de refugio ante choque Trump-Powell

Por Ishaan Arora

12 ene (Reuters) -

El oro superaba los US$4.600 la onza por primera vez el lunes, mientras que la plata también alcanzaba un máximo histórico, después de que los inversores se refugiaron en activos seguros debido al aumento de la incertidumbre geopolítica y la investigación penal sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El oro al contado subía un 1,3% hasta los US$4.566,80 por onza a las 0410 GMT. El lingote alcanzaba un máximo histórico de US$4.600,33 a primera hora del día. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 1,8% hasta los US$4.579,10.

"Entre los acontecimientos de Irán, la posible implicación de Estados Unidos y el hecho de que el presidente de la Reserva Federal sea objeto de una investigación penal (...) Los futuros estadounidenses bajaban tras las noticias sobre Powell, lo que fue una luz verde para que el oro subiera", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

Los disturbios en Irán han matado a más de 500 personas, dijo un grupo de derechos el domingo, mientras Teherán amenazaba con atacar las bases militares de Estados Unidos si el presidente Donald Trump lleva a cabo sus reiteradas amenazas de atacar al país en nombre de los manifestantes.

Los disturbios de Irán se producen mientras Trump flexiona los músculos de Estados Unidos a nivel internacional, habiendo derrocado al presidente venezolano Nicolás Maduro, y proponiendo la toma de Groenlandia mediante compra o por la fuerza.

Powell dijo el domingo que el Gobierno de Trump lo había amenazado con una acusación penal por su testimonio ante el Congreso, una acción que Powell calificó de "pretexto" destinado a presionar aún más al banco central para que baje los tipos. Esto envió al dólar y a los futuros de las acciones estadounidenses a la baja.

Actualmente, los inversores esperan al menos dos recortes de tipos de la Fed este año.

Los activos sin rendimiento tienden a funcionar bien en un entorno de tipos de interés bajos y durante las incertidumbres geopolíticas o económicas.

"Espero que el apetito de los bancos centrales por el oro y la plata siga creciendo este año, ya que los metales preciosos se perciben como una alternativa de menor riesgo al dólar", dijo Waterer. La plata al contado subía un 4,1%, a US$83,20 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$83,96 a primera hora del día. El platino al contado avanzaba un 3,4% a US$2.349,59 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$2.478,50 el 29 de diciembre. El paladio ganaba un 3,4%, hasta US$1.877,96 la onza. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)