El oro sube mientras inversores sopesan tensiones EEUU-Irán, datos económicos

Por Anmol Choubey

19 feb (Reuters) - El precio del oro subió el jueves, mientras los inversores evaluaban las tensiones entre Washington y Teherán, y la caída de las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos apuntaba a la estabilidad del mercado laboral antes de la publicación de los datos sobre la inflación el viernes

* El oro al contado subía un 0,6% a US$5.007,46 por onza a las 1614 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril subieron un 0,3% a US$5.025,80

* Los principales asesores de seguridad nacional de Estados Unidos se reunieron el miércoles en la Casa Blanca para discutir el tema de Irán y se les informó de que todas las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región deberían estar en sus puestos a mediados de marzo

* La Casa Blanca afirmó que se habían logrado algunos avances en las conversaciones de esta semana con Irán en Ginebra, aunque seguían existiendo diferencias significativas

* Los puntos conflictivos geopolíticos y económicos tienden a favorecer al oro, ya que el metal amarillo se considera tradicionalmente una reserva de valor segura

* Las minutas de la reunión de la Reserva Federal del 27 y 28 de enero, publicadas el miércoles, mostraron que las autoridades estaban divididas sobre el rumbo de la política monetaria, con varias de ellas abiertas a subidas si la inflación se mantiene alta, mientras que otros se mostraron a favor de recortes si las presiones sobre los precios se alivian

* Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a 206.000 en la semana del 14 de febrero, muy por debajo de las expectativas de 225.000, lo que refuerza la fortaleza señalada por el sólido informe mensual de empleo de la semana pasada

* Los inversores esperan ahora la publicación el viernes del índice de precios del gasto en consumo personal de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Fed, para obtener más pistas sobre la trayectoria de la política del banco central estadounidense

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados esperan actualmente que la primera bajada de las tasas de interés en Estados Unidos este año se produzca en junio. El oro, que no rinde intereses, tiende a comportarse bien en un entorno de tasas de interés bajas

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió un 1,4% a US$78,25 por onza, tras ganar más de un 5% el miércoles. El platino al contado sumó un 0,3% a US$2.076,65 por onza, mientras que el paladio perdió un 2% a US$1.681,94. (Reporte de Anmol Choubey en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías y Ricardo Figueroa)