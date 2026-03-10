El oro sube por la debilidad del US$ y menos preocupación por la inflación

Por Ashitha Shivaprasad

10 mar (Reuters) - El oro subió el martes, impulsado por una pausa en la subida del dólar y el alivio de las preocupaciones por la inflación, ya que los precios del petróleo retrocedían por expectativas de que el conflicto en Oriente Medio podría terminar pronto.

El oro al contado subió un 1,7%, a US$5.222,74 la onza a las 1514 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaron un 2,6%, a US$5.234,40.

El dólar se tomó un respiro tras repuntar el día anterior, lo que respaldó los precios del oro, ya que una moneda estadounidense más débil hace que el metal sea más asequible para los compradores con otras divisas.

Los precios del petróleo se habían desplomado el martes tras alcanzar un máximo de más de 3 años en la sesión anterior, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto, lo que alivió las preocupaciones sobre las largas interrupciones en la oferta de petróleo.

Sin embargo, sobre el terreno no había indicios de que la guerra esté remitiendo, y los residentes de Teherán contactados por Reuters describieron el bombardeo estadounidense-israelí de la capital durante la noche como el más intenso del conflicto.

Mientras tanto, los ministros de Energía del G7 no llegaron a decidir la liberación de las reservas estratégicas de petróleo y, en su lugar, pidieron a la Agencia Internacional de la Energía que evalúe la situación antes de actuar.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió un 2,8%, a US$89,42 por onza. El platino al contado ganó un 2,4%, a US$2.234,35; mientras que el paladio bajó un 0,9%, a US$1.675,99. (Reporte de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Sumana Nandy, Ronojoy Mazumdar, Mrigank Dhaniwala y Harikrishnan Nair; Editado en Español por Ricardo Figueroa)