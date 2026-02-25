El oro sube porque riesgos geopolíticos y aranceles alientan búsqueda de seguridad

Por Anmol Choubey

25 feb (Reuters) - Los precios del oro subían el miércoles, ya que los inversores buscaban refugio ante la preocupación de que los aranceles puedan impulsar la inflación, mientras que la tensión entre Irán y Estados Unidos también mantenía la demanda por activos de refugio.

* El oro al contado trepaba un 1,1%, a US$5.205,14 por onza, a las 1624 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 0,9%, a US$5.224,60.

* "Los aranceles y los altos precios del petróleo tienen un impacto inflacionario, especialmente si un ataque es inminente, y creo que también hay cierta cobertura por parte de los inversores, que podrían estar recurriendo al oro", dijo Bart Melek, director global de estrategia de materias primas de TD Securities.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su discurso sobre el estado de la Unión que "casi todos" los países y empresas quieren mantener los acuerdos arancelarios y de inversión previamente alcanzados con Washington.

* El país comenzó a cobrar el martes un arancel temporal del 10% sobre las importaciones globales, pero Washington estaba trabajando para aumentarlo al 15%, según un funcionario de la Casa Blanca.

* Trump también expuso sus argumentos sobre un posible ataque contra Irán, afirmando que no permitiría que el mayor patrocinador del terrorismo del mundo posea un arma nuclear. Irán y Estados Unidos tenían previsto celebrar una tercera ronda de negociaciones nucleares el jueves en Ginebra.

* Los precios alcanzaron un máximo histórico de US$5.594,82 el 29 de enero y han subido alrededor de un 20% en lo que va de año.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado escalaba un 3,8%, a US$90,67 por onza, un máximo en tres semanas. El platino al contado se disparaba un 6,5% a US$2.308,60 por onza, su punto más alto desde el 29 de enero, mientras que el paladio avanzaba un 2,7% a US$1.816,26.

(Reporte de Anmol Choubey en Bangalore; editado en español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)