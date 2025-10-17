El oro supera los US$4300 y se encamina a mayor alza semanal desde 2008

Por Anushree Mukherjee

17 oct (Reuters) - El oro superó los US$4300 la onza el viernes, apuntando a su mayor alza semanal desde diciembre de 2008, ya que la incertidumbre geopolítica y económica, junto con las crecientes apuestas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos, llevaban a los inversores a este activo de refugio.

* El oro al contado subía un 0,2%, a US$4335,87 por onza, a las 0929 GMT, tras tocar un pico histórico de US$4378,69. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 1%, a US$4348,9.

* En lo que va de semana, el lingote acumula una mejora del 8,1%. Más temprano en la sesión, el metal dorado se encaminó de forma temporal a su mayor ganancia desde septiembre de 2008, cuando el colapso de Lehman Brothers alimentó la crisis financiera mundial.

* "Con las expectativas de recorte de tasas, los riesgos geopolíticos y las persistentes preocupaciones bancarias en juego, el entorno sigue siendo muy favorable para el oro", dijo Alexander Zumpfe, de Heraeus Metals Germany. "Es posible una consolidación a corto plazo, dadas las condiciones de sobrecompra".

* Desde el punto de vista técnico, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) del oro se sitúa en 88, lo que indica que el metal está sobrecomprado.

* SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, dijo que sus tenencias aumentaron a 1034,62 toneladas el jueves, su nivel más alto desde julio de 2022.

* La plata al contado cedía un 0,5%, a US$53,96 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$54,47 al hilo del alza del oro y una compresión de posiciones cortas en el mercado al contado. El metal registra una subida semanal del 7,3%.

* El platino caía un 3,3%, a US$1656,9, y el paladio perdía un 2,9%, a US$1566,3.

(Editado en español por Carlos Serrano)