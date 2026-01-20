El oro supera los US$4.700/oz ante la aversión al riesgo por las amenazas de Trump

Por Swati Verma

20 ene (Reuters) -

El oro superaba los 4.700 dólares por onza por primera vez el martes, mientras que la plata cotizaba cerca de un máximo histórico, ya que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer más aranceles a los aliados europeos deterioraban la confianza mundial y provocaban una huida a los activos refugio.

El oro al contado ganaba un 0,7% a 4.699,93 dólares la onza hacia las 0514 GMT, tras haber tocado antes un máximo histórico de 4.701,23 dólares.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 2,4%, hasta 4.706,50 dólares la onza.

La plata al contado caía un 0,4% a 94,27 dólares la onza, después de haber tocado un máximo histórico de 94,72 dólares anteriormente en la sesión.

Trump ha intensificado su presión para arrebatar la soberanía de Groenlandia a Dinamarca, país miembro de la OTAN, lo que ha llevado a la Unión Europea a sopesar contraatacar con sus propias medidas.

"El enfoque político 'disruptivo' de Trump hacia los asuntos internacionales y su deseo de ver tipos de interés más bajos se adaptan muy bien a los metales preciosos, como refleja la carrera desenfrenada del oro y la plata", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

"El segundo mandato de Trump hasta ahora ha sido una bendición para los metales preciosos, con su enfoque poco convencional de la política jugando a favor del oro y la plata."

Los precios del oro han repuntado más de un 70% desde que Trump comenzó su segundo mandato hace un año.

El martes, el oro también encontraba apoyo al persistir las preocupaciones en torno a la independencia de la Reserva Federal, ya que se espera que la Corte Suprema de EEUU celebre esta semana una audiencia sobre el intento de Trump de despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

En general, se espera que la Fed mantenga los tipos de interés en su reunión del 27-28 de enero, a pesar de las peticiones de Trump de recortes. El oro, que no ofrece intereses, suele tener un buen comportamiento durante los periodos de tipos de interés bajos.

Kelvin Wong, analista sénior de mercado de Oanda, prevé que la Fed continúe su ciclo de recortes de tipos hasta 2026, señalando un mercado laboral lento y una confianza de los consumidores mediocre, con la próxima reducción ya descontada más adelante en el calendario, ya sea en junio o julio.

Entre los demás metales preciosos, el platino al contado bajaba un 0,8% a US$2.355,60 la onza, mientras que el paladio caía un 0,7% a US$1.828,58.

(Información de Swati Verma en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)