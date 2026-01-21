El oro supera los US$4800, riesgos globales impulsan alza de activos de refugio

Por Pablo Sinha

21 ene (Reuters) - El precio del oro extendía su racha récord hasta superar la cota de los US$4.800 la onza el miércoles, gracias a los flujos de refugio impulsados por la escalada de las fricciones entre Estados Unidos y la OTAN en torno a Groenlandia.

* El oro al contado ganaba un 2,1% a US$4.861,38 por onza a las 1024 GMT, tras haber alcanzado un récord de US$4.887,82 en los primeros compases de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 2% a US$4.863,10 la onza.

* La plata al contado sumaba un 0,5% a US$95,04 la onza, tras alcanzar un récord de US$95,87 el martes, impulsada por un cóctel de factores entre los que se incluyen la sostenida escasez física y la demanda de refugio seguro.

* Trump dijo el martes que seguía firme en su ambición de hacerse con el control de Groenlandia, negándose a descartar la toma de la isla ártica por la fuerza.

* El presidente estadounidense llega este miércoles a Davos, Suiza, y es probable que aproveche el Foro Económico Mundial para intensificar su presión para hacerse con Groenlandia a pesar de las protestas europeas.

* La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que no cederá a las exigencias de Trump y no abandonará Groenlandia.

* El índice dólar cotizaba en mínimos de dos semanas después de que las amenazas de la Casa Blanca sobre Groenlandia desencadenaron una venta masiva de activos estadounidenses, desde la divisa hasta las acciones de Wall Street y los bonos del Tesoro.

* Un dólar más débil abarata el precio de los metales para los compradores extranjeros.

* En tanto, los inversores también están atentos al veredicto de la Corte Suprema sobre la legalidad del intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, lo que se suma a las preocupaciones sobre la independencia de la Fed.

* Entre los demás metales preciosos, el platino al contado ganaba un 0,1%, a US$2.465,55 la onza, tras haber alcanzado un récord de US$2.511,80 a primera hora del día. El paladio caía un 0,1%, a US$1.864,09, tras haber tocado antes un máximo de una semana.

(Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)