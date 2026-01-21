El oro supera US$4800 mientras se agrava la tensión por Groenlandia

Por Ishaan Arora

21 ene (Reuters) -

Los precios del oro alcanzaban un máximo histórico por encima de los US$4.800 la onza el miércoles, en un momento en que los inversores se en el metal tras la venta masiva de activos estadounidenses provocada por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y la OTAN en torno a Groenlandia. El oro al contado subía un 2,1%, hasta los US$4.862,46 por onza, a las 0446 GMT, tras haber alcanzado un récord de US$4.865,73 anteriormente en la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 2%, hasta los US$4.861,20 la onza.

"Es la pérdida de confianza en Estados Unidos causada por los movimientos de Trump durante el fin de semana para imponer aranceles a los países europeos y aumentar la coerción para tratar de tomar Groenlandia. (El movimiento en el oro) refleja el temor sobre las (tensiones) geopolíticas globales", dijo Kyle Rodda, analista de mercado de Capital.com.

El martes, Trump dijo que "no había marcha atrás" en su objetivo de controlar Groenlandia, negándose a descartar la toma de la isla ártica por la fuerza y arremetiendo contra los aliados de la OTAN.

Más tarde dijo: "vamos a resolver algo donde la OTAN va a estar muy feliz y donde nosotros vamos a estar muy felices".

Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Europa no cederá ante los matones ni se dejará intimidar, en una mordaz crítica a la amenaza de Trump de imponer aranceles elevados en Davos si Europa no le deja apoderarse de Groenlandia.

"Creo que cruzar los US$4.800 solo refuerza esto, la gente no quiere vender oro antes de los US$5.000. Es una combinación de los partidarios tradicionales del oro, que son el aumento de la deuda, el debilitamiento del dólar y la incertidumbre geopolítica", dijo Nicholas Frappell, jefe global de mercados institucionales de ABC Refinery. El índice del dólar languidecía en mínimos de casi un mes después de que las amenazas de la Casa Blanca sobre Groenlandia desencadenaran la venta de activos estadounidenses, desde la divisa hasta las bolsas de Wall Street y los bonos del Tesoro.

Un dólar más débil abarata el precio de los metales para los compradores extranjeros.

La plata al contado caía un 0,1%, hasta US$94,48 la onza, tras alcanzar el martes un récord de US$95,87. El platino al contado perdía un 0,5%, hasta los US$2.449,98 la onza, tras haber alcanzado un récord de US$2.511,80 en el día, mientras que el paladio subía un 0,1%, hasta los US$1.866,46.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)