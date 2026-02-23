El oro toca máximo de tres semanas por incertidumbre sobre los aranceles de EEUU

Por Anmol Choubey

23 feb (Reuters) - El oro subía el lunes casi un 2%, a un máximo en tres semanas, impulsado por la demanda de refugio ante la incertidumbre sobre los planes arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que prometió aumentarlos tras la sentencia de la Corte Suprema en contra de sus anteriores gravámenes

* El oro al contado subía un 1,8%, a US$5.198,72 por onza, a las 1611 GMT, tras haber alcanzado su máximo desde el 30 de enero. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 2,7%, a US$5.219

* "Hay muchos problemas económicos y políticos en todo el mundo, y con los mercados más tranquilos durante el Año Nuevo Lunar, nuestra expectativa es que los precios del oro podrían subir bruscamente esta semana una vez que se reanude la actividad", dijo Jeffrey Christian, socio gerente de CPM Group

* Trump renovó el lunes sus críticas a la sentencia de la Corte Suprema contra su plan arancelario, tras anunciar que aumentaría el arancel temporal sobre todas las importaciones a Estados Unidos del 10% al 15%, el máximo permitido por la ley

* China continental, uno de los principales consumidores de oro, permaneció cerrada por las vacaciones del Año Nuevo Lunar y reabrirá el martes

* "En una perspectiva a más largo plazo, durante los próximos trimestres, creemos que el precio del oro seguirá subiendo y probablemente alcanzará nuevos récords", dijo Christian

* Datos del viernes mostraron que la inflación subyacente en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en diciembre, y hay indicios de que se acelerará aún más en enero. Esto podría disuadir a la Reserva Federal de bajar las tasas de interés pronto, lo que reduciría el atractivo de mantener oro, que no rinde intereses

* Los mercados están atentos a cualquier señal de los numerosos oradores de la Fed esta semana que pueda arrojar más luz sobre la trayectoria de la política monetaria

* Los mercados mundiales también están atentos a la tensión entre Estados Unidos e Irán, que ha indicado que está dispuesto a hacer concesiones sobre su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 2,8% a US$86,93 por onza, un máximo en más de dos semanas. El platino al contado bajaba un 1,5%, a US$2.123,86 por onza, mientras que el paladio retrocedía un 1,2%, a US$1.726,50. (Reporte de Anjana Anil en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa)