El oro toca máximos históricos ante las nuevas tasas de EEUU a los lingotes

Por Anmol Choubey

8 ago (Reuters) - Los futuros del oro alcanzaban un máximo histórico el viernes tras conocerse que Estados Unidos había impuesto aranceles a las importaciones de lingotes de oro de 1 kilo, mientras que el oro al contado se mantenía en camino de una segunda subida semanal consecutiva por la agitación arancelaria y las esperanzas de una rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos. El oro al contado se mantenía estable en los US$3397,85 dólares por onza a las 0446 GMT, tras alcanzar su máximo desde el 23 de julio a principios de la sesión. En lo que va de semana, el oro ha subido más de un 1%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 1,1% a US$3490,70 dólares, tras alcanzar un máximo histórico de US$3534,10 dólares.

El diferencial de precios entre los futuros de Nueva York y los precios al contado aumentó unos US$100 dólares después de que el Financial Times informara el jueves de que Estados Unidos había impuesto aranceles a las importaciones de lingotes de oro de 1 kilo, citando una carta de Aduanas y Protección de Fronteras. La carta, fechada el 31 de julio, decía que los lingotes de oro de 1 kilo y 100 onzas debían clasificarse en un código aduanero sujeto a aranceles más elevados, una medida que podría afectar a Suiza, el mayor centro de refinado de oro del mundo. Los aranceles sobre las barras de oro "crearán una dislocación o más bien algunos problemas en términos de liquidación por parte de los grandes bancos", lo cual se reflejaba en los precios de liquidez esta mañana, con gran volatilidad, dijo Brian Lan, director gerente de GoldSilver Central, en Singapur, refiriéndose al impacto de las interrupciones comerciales y la reducción de la liquidez en los precios.

Los aranceles más altos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las importaciones de docenas de países entraron en vigor el jueves, lo que hacía que los principales socios comerciales como Suiza, Brasil e India trataran apresuradamente de lograr un acuerdo menos dañino. El oro se utiliza a menudo como depósito seguro de valor en tiempos de incertidumbre política y financiera. Además, la debilidad de los datos de nóminas estadounidenses de la semana pasada reforzó las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal, y la herramienta FedWatch de CME Group indica una probabilidad del 91% de una reducción de 25 puntos básicos el mes que viene.

Por otra parte, la plata al contado caía un 0,3% hasta US$38,20 la onza, el platino subía un 0,7% a US$1343,64 y el paladio se mantenía estable en US$1150,94. (Información de Anmol Choubey y Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Irene Martínez)