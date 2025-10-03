El oro va rumbo a su séptima alza semanal por cierre Gobierno EEUU, expectativas de recorte tasas

Por Anmol Choubey y Anushree Mukherjee

3 oct (Reuters) - Los precios del oro operaban estables el viernes, a punto de registrar su séptima subida semanal consecutiva, apoyados por las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y la preocupación por el impacto económico de un cierre prolongado del Gobierno.

* El oro al contado subía un 0,03% a US$3857,25 por onza a las 0921 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3896,49 el jueves. El lingote ha ganado un 2,6% en lo que va de semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,32%, a US$3880,50 la onza.

* El prolongado cierre del Gobierno de Estados Unidos, ya en su tercer día a fecha del viernes, ha retrasado datos económicos clave, incluido el informe de nóminas no agrícolas cuya publicación estaba prevista para el viernes.

* Los datos alternativos, procedentes de fuentes públicas y privadas, mostraron que el mercado laboral estadounidense probablemente siguió estancado en septiembre, con una lenta contratación y sin cambios en las tasas de desempleo.

* Según Giovanni Staunovo, analista de UBS, "los datos sugieren que la Reserva Federal debería recortar las tasas y, dado que prevemos nuevos recortes, el precio del oro debería seguir subiendo en los próximos meses, con la esperanza de que el metal amarillo supere la barrera de los US$4000 por onza a finales de año".

* Los inversores valoran en un 97% la probabilidad de una reducción de tasas de 25 puntos básicos en octubre y en un 88% la de otro recorte similar en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, afirmó que la Reserva Federal se aseguró adecuadamente contra cualquier deterioro brusco del mercado laboral con su recorte de tipos del mes pasado, pero que debía ser "prudente".

* El oro, a menudo utilizado como depósito seguro de valor en tiempos de incertidumbre política y financiera, prospera en un entorno de tasas de interés bajas. En lo que va de año, el lingote ha subido un 47%.

* Por su parte, la demanda de oro físico en la India aumentó esta semana a pesar de los precios récord, mientras que los mercados chinos permanecieron cerrados por un festivo.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,6% a US$47,24 la onza, el platino ganaba un 0,5% a US$1576,25 y el paladio trepaba un 1,4% a US$1258,25. (Reporte de Anmol Choubey y Anushree Mukherjee en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)