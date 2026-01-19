El oro y la plata alcanzan máximos históricos ante tensiones geopolíticas

Por Swati Verma

19 ene (Reuters) -

Los precios del oro y la plata subían a nuevos máximos el lunes, en un momento en que los inversores se en activos refugio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles adicionales a los países europeos por el control de Groenlandia. El oro al contado subía un 1,6% a US$ 4.666,11 a las 0551 GMT, tras escalar a un máximo histórico de US$ 4.689,39. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero avanzaban un 1,7% a US$ 4.671,90 la onza.

El sábado, Trump prometió aplicar una oleada de aranceles crecientes a los aliados europeos hasta que se permita a EEUU comprar Groenlandia, intensificando una disputa sobre el futuro de la vasta isla ártica de Dinamarca.

Los embajadores de la Unión Europea están preparando medidas de represalia en caso de que los aranceles sigan adelante, dijeron diplomáticos de la UE.

"Las tensiones geopolíticas han dado a los toros del oro una razón más para impulsar al metal amarillo a nuevos máximos", dijo el analista de StoneX, Matt Simpson. "Con Trump añadiendo los aranceles a la ecuación, está claro que su amenaza a Groenlandia es real, y que podríamos estar un paso más cerca del fin de la OTAN y los desequilibrios políticos dentro de Europa".

Los futuros de las acciones estadounidenses y el dólar descendían a medida que las últimas amenazas arancelarias de Trump aumentaron el apetito de los inversores por el oro, el yen y el franco suizo como refugio seguro, en un amplio movimiento de aversión al riesgo en todos los mercados. La plata al contado avanzaba un 3,6% a US$ 93,15 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$ 94,08.

"En cuanto a la plata, el panorama a medio plazo sigue siendo constructivo, apoyado por los persistentes déficits físicos, la resistencia de la demanda industrial y la demanda de refugio seguro", dijo Christopher Wong, estratega de OCBC.

"Pero el ritmo de la reciente subida puede justificar cierta cautela táctica a corto plazo", dijo Wong, señalando que la relación oro-plata disminuyó bruscamente desde máximos cercanos a 105 a finales de 2025 hasta, lo que indica el rendimiento superior de la plata frente al oro, lo que indica el rendimiento superior de la plata frente al oro.

Los analistas de J.P. Morgan dijeron que tienen una mayor preferencia por el oro que por la plata, ya que cualquier corrección brusca en la plata podría tener cierto contagio a corto plazo en el oro, pero que aun así esto representa una oportunidad de compra en el oro, que sigue teniendo unos fundamentos estructurales más claros y alcistas. En otros metales preciosos, el platino al contado sumaba un 0,6% hasta los US$ 2.341,08 la onza, mientras que el paladio subía un 0,1% hasta los US$ 1.801,87.

(Información de Swati Verma en Bengaluru; edición de Sumana Nandy, Rashmi Aich y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)