El oro y la plata tocan máximos históricos en medio de tensiones geopolíticas

Por Pablo Sinha

14 ene (Reuters) - El oro tocó máximos históricos el miércoles y la plata superó por primera vez los US$90, debido a que la escalada de la tensión en Irán y la preocupación por la autonomía de la Reserva Federal impulsaban la demanda de activos de refugio, mientras que datos de inflación más débiles fomentaban apuestas a un recorte de tasas.

* El oro al contado subía un 0,9% a US$4.627,72 por onza a las 1001 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$4.639,48 a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero ganaban un 0,8% a US$4.636.

* "Las conocidas características de refugio en medio de los crecientes riesgos geopolíticos, la elevada incertidumbre fiscal y las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal" están impulsando los precios al alza, explicó Jamie Dutta, analista jefe de mercados de Nemo.money.

* Los jefes de los bancos centrales de todo el mundo se alinearon en apoyo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el martes, emitiendo una declaración de solidaridad sin precedentes después de que la administración Trump lo amenazó con una acusación penal, una medida que podría disminuir la confianza en activos estadounidenses como el dólar.

* "Las protestas en Irán mantienen elevadas las tensiones geopolíticas, lo que lleva a una fuerte demanda por lingotes", añadió Dutta.

* El número de muertos en las protestas en Irán ha alcanzado los 2.571, según el grupo de defensa de los derechos humanos Hrana, con sede en Estados Unidos, lo que ha desatado amenazas de intervención estadounidense.

* En tanto, el Índice de Precios al Consumidor subyacente de Estados Unidos aumentó un 0,2% intermensual y un 2,6% interanual en diciembre, informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales.

* El presidente Donald Trump reiteró su presión para que Powell, de la Fed, recorte las tasas de interés de forma "significativa".

* Los operadores prevén dos recortes de los tipos de interés este año. Unas tasas de interés más bajas suelen favorecer a los lingotes, que no rinden intereses.

* La plata al contado subía un 4% a US$90,46 la onza, retrocediendo desde el máximo histórico anterior de US$91,53. Este año se ha disparado casi un 27% en sólo 14 días.

* El platino al contado ganaba un 3,5%, a US$2.406,75 la onza, tras tocar su máximo de una semana al principio de la sesión. El 29 de diciembre alcanzó un récord de US$2.478,50 por onza. El paladio sumsbs un 0,1%, a US$1.840,19 la onza.

(Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)