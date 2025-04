El oso afianza su presencia en los Pirineos

La población de osos pardos crece en los Pirineos, donde han sido detectados al menos 96 individuos en 2024, según el recuento oficial anual de las autoridades francesas divulgado este jueves.

Los indicios "permiten identificar 96 individuos diferentes y detectar un mínimo de 13 camadas que totalizan 22 oseznos del año" explica el informe de la Oficina Francesa de la Biodiversidad (OFB).

Ese organismo realiza el balance en colaboración con los servicios españoles y andorranos.

El año 2024 se observó "el mayor número de hembras con crías del año desde las primeras reintroducciones en 1996. Al menos 9 de las 16 crías nacidas y detectadas en 2023 fueron detectadas vivas en 2024, lo que arroja una tasa provisional de supervivencia del 56,25%".

En 2023 había al menos 90 individuos, según el recuento realizado mediante diferentes métodos de seguimiento, como el análisis genético de muestras de pelo y excrementos.

"La tasa media de crecimiento anual entre 2006 y 2023 se estima en +11,12% para todos los Pirineos" añadió el texto.

Esto corresponde a un ritmo de duplicación de la población cada seis años.

Sin embargo, "no se sabe si el año 2025 continuará con esta tendencia o no" y, "en esta etapa, no podemos asegurar si se trata de una población sostenible", subraya a AFP la dirección de la OFB.

El estado de conservación de una población se mide de hecho no solo por elementos cuantitativos, sino también cualitativos, como "su capacidad en particular para resistir enfermedades, al cambio climático, a un cambio en la alimentación o a eventos externos", señala el organismo.

Así, la disminución de la diversidad genética "podría potencialmente alterar esta dinámica en los próximos años", advierte la Red Oso Pardo, un sistema de vigilancia coordinado por el organismo francés.

Actualmente se está llevando a cabo un estudio para cuantificar los efectos de la consanguinidad sobre la demografía de los osos pirenaicos, cuyos resultados completos se esperan a finales de 2026.

En 2020 y 2021, cuatro osos fueron ilegalmente abatidos y no han sido reemplazados.

Recientemente se solicitó una condena de cuatro meses de prisión con suspensión para un cazador francés, acusado de "destrucción de especie protegida" tras haber abatido accidentalmente a una osa durante una cacería ilegal de jabalíes en 2021.

