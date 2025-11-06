El otro Simeone lidera la remontada del Atlético en la Liga

La remontada en LaLiga del Atlético, que se medirá el sábado al Levante en el Metropolitano en la decimosegunda jornada, tiene un nombre: Giuliano Simeone. El hijo menor de Diego, su actual entrenador, ha resuelto la papeleta a los rojiblancos las últimas semanas.

El martes, pese a no marcar en el triunfo de su equipo frente al Union St-Gilloise (3-1) en Champions, el argentino dio una asistencia que sirvió para desatascar el choque y se convirtió en el MVP (mejor jugador) del encuentro.

Con este trofeo, el extremo acumula tres seguidos -Sevilla y Betis, los otros dos-, lo que demuestra el estado de gracia que se encuentra en estos momentos.

Corre como el "demonio de Tasmania", calificó Kiko Narváez, leyenda del Atlético y actualmente comentarista. Pero, también imprime carácter: "Siempre se va dejar el alma en cualquier duelo".

"Y aunque no sean con virtuosismo o habilidad, sus acciones terminan desbordando al rival y teniendo influencia en el resultado", puntualizó Kiko.

Su conexión con sus compatriotas argentinos está aupando al equipo a lo más alto. El sábado, en la victoria contra el Sevilla del argentino Matías Almeyda (3-0), Giuliano robó un balón con garra para entregárselo a Thiago Almada quien subió el segundo tanto al luminoso.

Sus alianzas con Julián Álvarez también son un tesoro para los rojiblancos.

"Está progresando con una velocidad tremenda. Posiblemente no haya en el fútbol europeo un mejor perforador de espacios que Giuliano. Cada vez que ve un espacio lo atraviesa con una velocidad descomunal", afirmó Jorge Valdano, exjugador y expreparador.

- El apellido debe influir -

En la mente de muchos aficionados del Atlético persistía el prejuicio de ser el hijo del entrenador. Ahora, esa etiqueta se la ha quitado.

"Se rebeló ante mucha gente desde un principio en base a la determinación, fuera y dentro del campo", aseguró Augusto Fernández, exfutbolista argentino del Atlético en una conversación con Valdano quien respondió entre risas: "El apellido debe influir un poquito".

Tras un mal inicio -perdió ante el Espanyol (2-1) en la primera jornada-, el Atlético seguirá confiando en el momento de Giuliano para continuar la senda victoriosa que lo ha colocado a ocho puntos del líder Real Madrid (30 unidades), antes de que el club blanco juegue el domingo contra el Rayo en Vallecas.

También aprieta al Barcelona (segundo, con 25 puntos), que se enfrentará el domingo al Celta en Balaídos.

-- Programa de la 12ª jornada de LaLiga en horario GMT:

- Viernes:

(20H00) Elche - Real Sociedad

- Sábado:

(13H00) Girona - Alavés

(15H15) Sevilla - Osasuna

(17H30) Atlético - Levante

(20H00) Espanyol - Villarreal

- Domingo:

(13H00) Athletic - Oviedo

(15H15) Rayo - Real Madrid

(17H30) Mallorca - Getafe

(20H00) Celta - Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16

2. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15

3. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12

4. Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 21 10 11

5. Betis 19 11 5 4 2 18 12 6

6. Espanyol 18 11 5 3 3 15 13 2

7. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1

8. Alavés 15 11 4 3 4 11 10 1

9. Elche 14 11 3 5 3 12 13 -1

10. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2

11. Athletic 14 11 4 2 5 11 13 -2

12. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1

13. Sevilla 13 11 4 1 6 17 19 -2

14. Real Sociedad 12 11 3 3 5 13 16 -3

15. Osasuna 11 11 3 2 6 9 12 -3

16. Levante 9 11 2 3 6 15 20 -5

17. Mallorca 9 11 2 3 6 11 18 -7

18. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10

19. Real Oviedo 8 11 2 2 7 7 19 -12

20. Girona 7 11 1 4 6 10 24 -14

rsc/pm