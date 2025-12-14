El Oviedo despide a Luis Carrión tras caer 4-0 ante el Sevilla

El Oviedo despidió este domingo al entrenador Luis Carrión después de caer goleado por 4-0 ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

"El técnico deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", señaló el club asturiano en un comunicado.

Se trata del segundo entrenador que el Oviedo despide esta temporada tras la salida de Veljko Paunovic el 9 de octubre.

"Ha sido un desastre", llegó a afirmar Carrión al término de la derrota contra el Sevilla.

El Oviedo ocupa la penúltima posición de la Liga y sólo suma 10 puntos en 16 jornadas.