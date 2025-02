El Pabellón de JAPÓN expondrá en uno de los mayores eventos de telefonía móvil del mundo, “MWC Barcelona 2025”

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--feb. 26, 2025--

Del lunes 3 al jueves 6 de marzo, el pabellón de JAPÓN participará en "MWC Barcelona 2025" ("MWC"), uno de los eventos relacionados con la telefonía móvil más importantes del mundo, que se celebrará en Barcelona, España. El pabellón de JAPÓN se ha organizado de forma continua con el apoyo del Ministerio del Interior y Comunicaciones, apoyando la expansión global de las empresas japonesas, en particular las empresas locales, las PYME y las startups con excelentes capacidades tecnológicas que buscan oportunidades para crear redes y mejorar el reconocimiento de su marca en los mercados extranjeros. Este año, The ITU Association of Japan se encargará de su funcionamiento.

Expositores destacados y contenido de la exposición

Este año, el pabellón de JAPÓN contará con 16 empresas con tecnologías TIC de vanguardia adaptadas a la era 5G y más allá de 5G, que incluyen infraestructura de comunicaciones, dispositivos y aplicaciones de última generación. Cada empresa aprovechará la innovación alineada con los temas clave de MWC para acelerar su expansión en los mercados internacionales.

Categorías principales de la exposición

AI+ / Application

Beyond 5G Device

Platform / Infrastructure

Promoción del encuentro empresarial global

El pabellón de Japón exhibirá las tecnologías y soluciones innovadoras de las empresas participantes a los líderes de la industria y a los inversores de todo el mundo, lo que fortalecerá las oportunidades de negocios globales. Para crear oportunidades de posibles asociaciones comerciales, se celebrará una recepción con bebidas el martes 4 de marzo de 15:00 a 17:00, que ofrecerá oportunidades de networking para los visitantes.

MWC Barcelona 2025 – Resumen del evento

Fecha: lunes 3 de marzo – jueves 6 de marzo de 2025

Lugar: Fira Gran Via, Barcelona, España

Pabellón de JAPÓN: Hall 6, stand E54

Agasajo de recepción: martes 4 de marzo de 15:00 a 17:00

Empresas expositoras (16 en total)

https://www.ituaj.jp/mwc2025japanpavilion/company/

En orden alfabético

AironWorks Co., Ltd.

AMATELUS

BBSakura Networks, Inc.

Dots for Inc.

Elephantech Inc.

InnoJin, Inc.

IPNetfusion K.K.

Japan Aviation Electronics Industry, Limited

Japan Display Inc.

Meritech Co., Ltd.

MORITA TECH CO., LTD.

NIHON DENGYO KOSAKU Co., Ltd.

RevComm Inc.

SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sharp Semiconductor Innovation Corporation / The Nakao Akihiro Laboratory at The University of Tokyo

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

