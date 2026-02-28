El Pachuca de Solari naufraga en su visita al Mazatlán en el Clausura mexicano

Tras una racha de seis partidos sin perder, el Pachuca fue derrotado 1-0 este viernes en su visita al Mazatlán, en el estadio El Encanto, en el arranque de la octava jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Los Tuzos del Pachuca del entrenador argentino Esteban Solari, que se presentaron al juego con tres victorias al hilo, se quedaron con 14 puntos, ubicados en el quinto lugar de la clasificación.

Dirigidos por el mexicano Sergio Bueno, los Cañoneros del Mazatlán lograron su segundo triunfo en el torneo y llegaron a siete unidades para colocarse en la decimocuarta posición.

El delantero brasileño Luiz Teodora anotó su primer gol en el fútbol mexicano para darle la victoria al Mazatlán, que disputa su último torneo ya que al final del Clausura 2026 sus derechos de filiación serán adquiridos por el Atlante.

En su visita al estadio La Corregidora, el colista Santos se repuso en dos ocasiones para rescatar el empate 2-2 ante el Querétaro.

Con este empate, los Guerreros del Santos (18º) llegaron a dos puntos y los Gallos Blancos del Querétaro (15º) a seis unidades.

El argentino Mateo Coronel (13') y el uruguayo Santiago Homenchenko (30' penal) marcaron los goles del Querétaro.

Las anotaciones del Santos fueron obra del argentino Lucas di Yorio (23' penal) y del ecuatoriano Carlos Gruezo (45'+6).