El pacto comercial UE-Mercosur señala los límites de la diplomacia dura de Trump en Latinoamérica

Por Manuela Andreoni y Lucinda Elliott

SÃO PAULO/MONTEVIDEO, 13 ene (Reuters) -

Un comercial entre la Unión Europea y las mayores economías de América del Sur tras un cuarto de siglo de conversaciones puede indicar los límites de las tácticas ⁠de presión del Gobierno del presidente Trump en la región, ⁠dijeron responsables y analistas.

La alianza comercial entre la UE y el Mercosur sudamericano, formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, impulsará sustancialmente los lazos comerciales en una región que vio cómo el comercio con China se disparaba en las últimas décadas mientras la influencia de Estados Unidos caía ⁠en picado.

Aunque ‌el Gobierno del presidente ​de Estados Unidos, Donald Trump, busca una mayor lealtad regional, es poco probable que los Gobiernos sudamericanos, desde Brasil hasta Perú, renuncien a fortalecer los lazos con ​China o Europa en un momento en que han eclipsado a EEUU en el comercio en la mayor parte de la región. En todo caso, según ‌varios analistas, los esfuerzos de Trump por demostrar el poder estadounidense en la región pueden haber ayudado a ‌superar la línea de meta de un acuerdo comercial que sufrió numerosos ​retrasos a lo largo de dos décadas de negociaciones.

"Si el mérito de este acuerdo es de alguien, es del contexto internacional", dijo Ignacio Bartesaghi, un asesor de política exterior que ha trabajado con numerosos Gobiernos uruguayos a lo largo de los años. "la guerra arancelaria de Trump, conflicto en Ucrania, lo que pasó en Venezuela recientemente".

La incursión del comando de Trump para apresar al presidente venezolano Nicolás Maduro, que sentó las bases para un Gobierno sucesor más dócil, fue el último de varios movimientos del presidente estadounidense para influir en los Gobiernos regionales.

El año pasado, Trump amenazó con cortar el apoyo financiero de Estados Unidos a Honduras si un candidato conservador no ganaba las elecciones presidenciales y condicionó miles de millones de dólares en préstamos a Argentina al triunfo de los conservadores en las ⁠elecciones legislativas del país.

También utilizó fuertes aranceles sobre productos brasileños para tratar de forzar al país a detener la persecución del expresidente Jair Bolsonaro, un firme aliado de Trump.

Los votantes respaldaron la opción de ​Trump en ambas elecciones. Pero Bolsonaro fue condenado más tarde el Gobierno estadounidense retiró la mayoría de los nuevos aranceles contra productos brasileños poco después.

"El regreso de la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, liderado por el presidente Trump, es indiscutible", dijo Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. "Todas las acciones de política exterior del presidente han restaurado la fortaleza estadounidense después de cuatro años de debilidad bajo Joe Biden".

MÁS ACUERDOS POR VENIR

Trump ha arremetido repetidamente contra el multilateralismo y se ha negado a acatar las normas internacionales, retirando a Estados Unidos de varios pactos globales e incluso diciendo a The New York Times la semana pasada que no necesitaba "la ley internacional

Pocos países de América Latina ⁠parecen estar de acuerdo.

Mientras que el presidente argentino Javier Milei, uno de los aliados más cercanos de Trump en la región, elogió la captura de Maduro respaldada por ​EEUU, su ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, también celebró el acuerdo con la UE como una victoria para "reglas claras y libertad".

Venezuela fue miembro de pleno derecho del Mercosur hasta su suspensión en 2016 por incumplir compromisos comerciales y de derechos humanos.

Un responsable brasileño cercano a la presidencia, que pidió no ser nombrado para discutir deliberaciones privadas, calificó el acuerdo con la UE como un "soplo de aire fresco" en "la semana ‍más vergonzosa y negativamente crítica para el multilateralismo en décadas".

El acuerdo firmado este mes también puede empujar al Mercosur a concluir otros acuerdos comerciales con Canadá y Árabes Unidos, dijo Welber Barral, exsecretario de Comercio brasileño.

"Los países están buscando crear reglas regionales que puedan ser obedecidas, para no depender de la Organización Mundial del Comercio, que está siendo desacreditada por Trump", dijo Barral.

El acuerdo UE-Mercosur es solo un ejemplo más de varios que están siendo negociados y firmados por países que fueron golpeados con fuertes aranceles por el Gobierno de Trump, como el acuerdo comercial de Indonesia con el bloque europeo ​y un compromiso entre Japón, Corea del Sur y China para aumentar el comercio regional.

El acuerdo entre Europa y América del Sur muestra que muchos países quieren reforzar las normas globales, dijo Margaret Myers, directora del Programa de Asia y América Latina en el Diálogo Interamericano.

"En un momento en el que Estados Unidos está rompiendo con el statu quo, partes de América Latina parecen mantenerlo", dijo. "Es una llamada de atención para Estados ‍Unidos". (Información adicional de Luciana Magalhaes en São Paulo y Ricardo Brito en Brasilia; edición de Christian Plumb y Diane Craft; editado en español por Patrycja Dobrowolska)