El pacto de Trump con India supondrá un gran golpe para los ingresos petroleros rusos

MOSCÚ, 4 feb (Reuters) -

Rusia se enfrenta a una fuerte caída de los ingresos petroleros si el presidente estadounidense Donald Trump ⁠logra presionar a India para que ⁠deje de importar crudo ruso, ya que perder a su principal comprador de exportaciones marítimas obligaría a Moscú a recortar los precios para encontrar otros compradores, ⁠según analistas ‌y ​operadores.

El lunes, Trump estadounidenses sobre los productos indios en un acuerdo comercial que, según él, también ​incluye disposiciones para que detenga las importaciones de petróleo de Rusia, el segundo mayor exportador ‌de petróleo del mundo. Estados Unidos está presionando a ‌Rusia para que acepte un acuerdo de ​paz en Ucrania.

Trump ya dijo el año pasado que el primer ministro indio, Narendra Modi, había aceptado dejar de comprar petróleo ruso.

Sin embargo, India nunca detuvo las importaciones, y señaló su necesidad de seguridad energética y de petróleo barato. El Kremlin dice que la cooperación energética con India, su segundo mayor comprador de petróleo después de China, es sólida tras la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, al ⁠país en diciembre de 2025.

No obstante, las refinerías indias están adoptando un enfoque cauteloso con respecto a las compras ​de petróleo ruso, lo que ya está perjudicando los ingresos de Moscú.

Las importaciones de petróleo ruso cayeron un 22% en diciembre con respecto a noviembre, hasta 1,38 millones de barriles diarios, su nivel más bajo desde enero de 2023, lo que redujo la cuota de Rusia en las importaciones indias al 27,4%, mientras que la cuota de la OPEP aumentó al 53,2%, ⁠según los cálculos de Reuters.

Esto sigue a un pico en las importaciones de petróleo ruso de ​India de alrededor de 2 millones de barriles diarios en junio de 2025.

"Cualquier reducción adicional ya sería significativa, porque solo hay un comprador alternativo relevante, China, que también tiene sus limitaciones a la hora de adquirir ‍crudo sancionado", dijo David Wech, de la consultora Vortexa.

La presión sobre Rusia está aumentando a medida que se amplían los descuentos del petróleo y menos compradores están dispuestos a asumir el riesgo, dijo Wech.

Los precios del petróleo ruso han caído a mínimos históricos, mientras que el presupuesto de Rusia muestra un déficit debido ​a la disminución de los ingresos energéticos, según un responsable del Gobierno.

A estos problemas se suma el aumento del número de petroleros con petróleo ruso fondeados, ya que las empresas tienen dificultades para vender el petróleo. (Información de ‍Reuters; edición de Dmitry Zhdannikov y Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)