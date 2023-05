El padre de lionel messi niega vínculos con arabia saudita

9 mayo (Reuters) - Lionel Messi no ha "firmado ni pactado" un contrato para jugar en Arabia Saudita la próxima temporada, dijo el padre del argentino después que informaciones del martes vincularan al delantero del Paris Saint-Germain con un traslado a Oriente Medio.

El futuro de Messi en el PSG ha sido objeto de muchas especulaciones en los últimos días después que el equipo de la Ligue 1 lo suspendiera por hacer un viaje a Arabia Saudita y perderse una sesión de entrenamiento como consecuencia de ello.

El martes, medios franceses informaron que el traspaso de Messi a Arabia Saudita era un "hecho", añadiendo que el jugador de 35 años estaba ultimando los detalles antes de firmar un contrato.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG", dijo el padre de Lionel Messi, Jorge, en un comunicado en Instagram.

"Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión. (...) Podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada".

Messi, que la semana pasada pidió disculpas al PSG y a sus compañeros, regresó el lunes a los entrenamientos.

Una fuente cercana al capitán de la selección argentina dijo a Reuters que había recibido una oferta formal para unirse al club saudí Al-Hilal la próxima temporada, en un momento en que una renovación de contrato en el PSG no está en las cartas para el ganador de la Copa Mundial, que cumple 36 años el próximo mes.

El país petrolero nombró a Messi embajador del turismo el año pasado y el jugador visitó Yeda en mayo de 2022.

Volvió en enero para jugar un partido amistoso con el PSG contra un equipo de estrellas de la liga saudí, en el que se enfrentó a Cristiano Ronaldo. (Información de Aadi Nair en Bengaluru; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters