El 'Concierto Venezolano' para trompeta de Paquito D'Rivera y Pacho Flores, que estrenó en España la Orquesta de València (OV) el año pasado y dentro del abono del Palau de la Música, ha conseguido el Latin Grammy 2023 a la Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea.

Fue el mismo trompeta venezolano establecido en València, Pacho Flores, quien la interpretó con la formación sinfónica valenciana, bajo la dirección del maestro Manuel Hernández Silva.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha recordado que la obra fue escrita a petición del propio Flores y que "fue todo un éxito, que se ha revalidado con la consecución de este importante premio".

Respecto al estreno, ha recordado que "fue un encargo realizado por la Orquesta de València junto con otras formaciones como la Orquesta de Minería en México, la Royal Liverpool Philharmonic y la San Diego Symphony", y, en este sentido ha añadido que "estamos estudiando varios proyectos para profundizar en este tipo de colaboraciones internacionales, que resultan tan provechosas musical y culturalmente".

El "Concierto Venezolano" para trompeta es una pieza que desarrolla ritmos de merengue y danzón propios de la música clásica hispanoamericana. Paquito D'Rivera, que mantiene una vinculación muy especial con el Festival de Jazz del Palau de la Música, es un reconocido saxofonista, clarinetista, flautista y compositor, que se mueve tanto en el universo del jazz como el de la música clásica.

Ya estrenó a Europa, en 2017, y en el Palau de la Música, también con la Orquesta de València, su obra The elephant and the clown, dentro de la XXI edición del Festival de Jazz del auditorio.