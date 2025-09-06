Este es el palmarés de la 82ª Mostra de Venecia, otorgado el sábado.

- León de Oro a la mejor película: "Father Mother Sister Brother" de Jim Jarmusch

- León de Plata - Gran Premio del Jurado: "The Voice of Hind Rajab" de Kaouther Ben Hania

- León de Plata a la mejor dirección: Benny Safdie por "The Smashing Machine"

- Copa Volpi a la mejor actriz: Xin Zhilei en "The sun rises on us all", de Cai Shangjun

- Copa Volpi al mejor actor: Toni Servillo en "La Grazia", de Paolo Sorrentino

- Premio al mejor guión: "A pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli

- Premio especial del Jurado: "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi

- Premio Marcello Mastroianni al mejor actor promesa: Luna Wedler en "Silent friend", de Ildikó Enyedi

