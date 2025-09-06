El palmarés de la 82ª Mostra de Venecia
Este es el palmarés de la 82ª Mostra de Venecia, otorgado...
Este es el palmarés de la 82ª Mostra de Venecia, otorgado el sábado.
- León de Oro a la mejor película: "Father Mother Sister Brother" de Jim Jarmusch
- León de Plata - Gran Premio del Jurado: "The Voice of Hind Rajab" de Kaouther Ben Hania
- León de Plata a la mejor dirección: Benny Safdie por "The Smashing Machine"
- Copa Volpi a la mejor actriz: Xin Zhilei en "The sun rises on us all", de Cai Shangjun
- Copa Volpi al mejor actor: Toni Servillo en "La Grazia", de Paolo Sorrentino
- Premio al mejor guión: "A pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli
- Premio especial del Jurado: "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi
- Premio Marcello Mastroianni al mejor actor promesa: Luna Wedler en "Silent friend", de Ildikó Enyedi
