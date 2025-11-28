El Palmeiras reacciona "cuando nadie cree", dice Abel Ferreira

El Palmeiras llega a la final de la Libertadores del sábado contra el Flamengo tras una racha de cinco partidos sin ganar, pero su entrenador, el portugués Abel Ferreira, advirtió este viernes de la capacidad del equipo paulista de reaccionar cuando "nadie cree".

"Es un equipo con espíritu ganador (...), capaz de dar la vuelta a los resultados cuando nadie cree", comentó Ferreira, de 46 años, en la rueda de prensa previa al compromiso en el Estadio Monumental de Lima.

Ocurrió así en las semifinales del torneo continental: el Verdão respondió con una goleada 4-0 ante Liga de Quito en la vuelta, tras haber perdido 3-0 en la ida, consiguiendo su pase a la final del mayor torneo de clubes del fútbol sudamericano.

"Una cosa es el campeonato brasileño y otra la Copa Libertadores (...). Llegamos (a la final) con mérito, consistencia y talento", resaltó el técnico.

Su equipo ha perdido fuelle en el Brasileirão, a cinco puntos del líder, precisamente el Flamengo, con dos partidos por delante.

Entrenador más laureado del club de Sao Paulo, con 10 títulos, Ferreira tiene la posibilidad de convertirse en el tercer técnico tricampeón de la Copa Libertadores, después de las conquistas de 2020 y 2021 en su ciclo de cinco años con el Palmeiras.

Los únicos que lo han logrado son los argentinos Carlos Bianchi, que alzó el trofeo en cuatro ocasiones, y Osvaldo Zubeldía, en tres.

"Sinceramente no pienso en eso (...). Más que en si soy el primero, el segundo o el tercero, tengo la conciencia tranquila de si hice todo para preparar a mis jugadores", expresó. "No es Abel, es Palmeiras".

Sí resaltó que estar "tres veces (en una final de Libertadores) no es coincidencia".

Evitó hacer comparaciones con la final de 2021, en la que el Palmeiras derrotó al Flamengo en Montevideo.

"Cada una de las finales fueron en un contexto diferente, la única coincidencia es el trabajo y el sacrificio", manifestó.

Ferreira, cuyo contrato vence a finales de año, expresó de nuevo disposición a seguir en el banquillo del cuadro paulista.

"Soy un privilegiado", comentó. "Construimos en estos cinco años una relación muy fuerte".

El Palmeiras y el Flamengo, los dos cuadros más exitosos de los últimos años en Sudamérica, se enfrentarán en la final el sábado a las 16:00 locales (21:00 GMT).

