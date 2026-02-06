El panameño Amir Murillo ficha por el Besiktas turco

El defensor internacional panameño Amir Murillo, apartado del primer equipo del Olympique de Marsella luego de su bajo rendimiento en los partidos ante Brujas (0-3) y París FC (2-2) a finales de enero, fichó este viernes por el Besiktas, anunció este viernes el club turco.

Llegado al Marsella en el verano de 2023 procedente del Anderlecht belga, Murillo firmó un contrato de dos temporadas y media, con otra más opcional, con el club de Estambul, que ocupa el quinto puesto en la liga de Turquía.

El Besiktas, que había anunciado poco antes este viernes el fichaje de Emmanuel Agbadou procedente del Wolverhampton, no precisó el monto del traspaso.

"Conmigo, el que no tiene hambre no juega. Se puede fallar, se puede perder, pero hay que luchar", lanzó el lunes el entrenador del Marsella Roberto De Zerbi en referencia al lateral derecho panameño