El Papa a Caritas Internationalis: "Compitan en estimarse, dejando que los conflictos lleven al debate"

El Papa ha instado a Caritas Internationalis a competir en "estimarse rec铆procamente, dejando que los conflictos lleven al debate" y no "a la divisi贸n". La organizaci贸n elige desde hoy y hasta el 16 mayo a su nueva c煤pula directiva tras la destituci贸n en bloque de todos los cargos despu茅s de que una auditor铆a del Vaticano revelase deficiencias en la gesti贸n del personal.

"Les ruego unidad. Vuestra confederaci贸n est谩 hecha de muchas identidades. Vivan esa diversidad como una riqueza, la pluralidad como un recurso. Compitan en estimarse rec铆procamente, dejando que los conflictos lleven al debate, al crecimiento, y no a la divisi贸n", ha asegurado Francisco horas antes de que d茅 comienzo la 22陋 Asamblea Plenaria de la organizaci贸n cat贸lica, que se celebrar谩 en un hotel de Roma y a la que asistir谩n alrededor de 400 delegados en representaci贸n de las 162 organizaciones de C谩ritas que operan en 200 pa铆ses y territorios de todo el mundo.

En su alocuci贸n, en la que no he hecho menci贸n expl铆cita de la investigaci贸n interna que sac贸 a la luz problemas de mala administraci贸n y abusos de poder en el 谩mbito de la gesti贸n del personal de la organizaci贸n cat贸lica, el Papa ha pedido "flexibilidad" ante "las opiniones que son distintas" y les ha instado a no enrocarse en sus posiciones.

"Salir de la autorreferencialidad, dejar de considerar lo que nosotros queremos como el centro alrededor del cual debe girar todo, a costa de doblegar a los dem谩s a nuestros deseos, no s贸lo nos exige contener la tiran铆a del egocentrismo, sino que nos pide tambi茅n una actitud din谩mica y creativa, que permita que afloren las cualidades y los carismas de los dem谩s", ha apuntado.

El Papa tampoco ha hecho menci贸n a la situaci贸n de intervenci贸n a la que someti贸 a la sede central de la organizaci贸n cat贸lica cuando nombr贸 como interventor con todas las competencias de gobierno al laico Pier Francesco Pinelli.

"El cristiano que vive sumergido en el amor de Dios no alimenta la envidia (...) No presume ni se vanagloria, porque tiene sentido de la medida, y no goza en ponerse por encima del pr贸jimo, sino m谩s bien se pone a su lado con respeto y delicadeza, con amabilidad y ternura, teniendo en cuenta sus fragilidades", ha reflexionado. As铆, ha instado a no llevar "cuenta del mal" que reciben, ni propagar "con el chisme lo que han hecho los dem谩s".

Por otro lado, ha recordado que la labor de C谩ritas Internationalis es distinta a la que desarrollan "otros organismos que trabajan en el 谩mbito social" porque su vocaci贸n es "eclesial". "Les agradezco el trabajo que est谩n desarrollando sobre la asociaci贸n y la cooperaci贸n fraterna, como pilares de la identidad cat贸lica de C谩ritas, y los exhorto a seguir adelante en este camino", ha exclamado. En esta l铆nea, ha exhortado a no apoyar "esas l贸gicas mundanas que inducen a perderse en el activismo pragm谩tico" y que se pierden "en los particularismos que desgarran el cuerpo eclesial".

Por ello, ha dejado claro que su tarea no se trata s贸lo de poner en marcha "proyectos y estrategias que resulten victoriosas" o que "persigan la eficacia", sino saberse dentro de un proceso constante y continuo de "conversi贸n misionera".

"Quien trabaja para C谩ritas est谩 llamado a dar testimonio de ese amor ante el mundo. Sean disc铆pulos misioneros, 隆sigan las huellas de Cristo!", ha exclamado.

Asimismo, tambi茅n ha llamado a acompa帽ar a las "Iglesias locales en la realizaci贸n de su compromiso activo con la caridad pastoral" cuidando la formaci贸n de "personal competente, capaz de llevar el mensaje de la Iglesia a la vida pol铆tica y social". "El desaf铆o de un laicado consciente y maduro es m谩s actual que nunca, porque su presencia se extiende a todos los 谩mbitos que tocan directamente la vida de los pobres", ha insistido.

De la cita que concluye el pr贸ximo martes, saldr谩n elegidos el presidente, el secretario general, el Tesorero, el Consejo Ejecutivo y el Consejo Representativo de la Confederaci贸n de Caritas Internationalis despu茅s de ser comisariada durante seis meses.

