El Papa admite que Ucrania no piensa en una mediación porque sabe que "tienen una fuerza propia muy grande"

"Es un problema político", responde a la pregunta de si Rusia debe devolver los territorios invadidos para facilitar la paz

ROMA, 26 May. 2023 (Europa Press) -

El Papa ha admitido que en este momento Ucrania no está pensando en una mediación por la paz porque saben que "tienen una fuerza propia muy grande".

"No sueñan tanto en mediaciones, porque realmente el bloque de Ucrania es muy fuerte. Toda Europa, Estados Unidos. O sea que tienen una fuerza propia muy grande", ha asegurado Francisco en una entrevista con Noticias Telemundo que recoge Europa Press pocos días después de que recibiera en el Vaticano al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski.

Tras ese encuentro, el presidente ucraniano aseguró que no necesitaba intermediarios y pidió al Pontífice que se sume a su fórmula para la paz, que incluye la retirada de las tropas rusas de todos los territorios. El Papa ha matizado que "no fue ese el tono de la conversación" y ha aclarado que el líder ucraniano le pidió "un favor muy grande", es decir, que procurara ocuparse de los chicos que habían sido llevados a Rusia.

De hecho, Zelenski agradeció al Pontífice tras su cita en el Vaticano el pasado 13 de mayo "su atención personal a la tragedia de millones de ucranianos" refiriéndose a la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia por la que la Corte Penal Internacional emitió ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin.

"Lo que sí que él estaba muy dolido y pide colaboración es en tratar de que vuelvan los chicos a Ucrania", ha asegurado el Papa en la entrevista.

Preguntado sobre si cree que Rusia debería devolver esos territorios, se ha limitado a responder que es "un problema político". "La paz se va a lograr el día en que se puedan hablar, o ellos dos o a través de otros", ha dicho.

La semana pasada el Vaticano confirmó que el Papa ha delegado la tarea de mediar en Ucrania para lograr un alto al fuego en el presidente de los obispos italianos, el cardenal Matteo Zuppi. Sin embargo, los detalles siguen siendo confidenciales ya que el Vaticano ha explicado que el proceso de mediación de paz está en una fase de estudio.

Francisco siempre ha tenido un discurso orientado a la paz. Tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, visitó la embajada de este país para mostrarle su "preocupación por la guerra" en lo que se describió como un gesto sin precedentes.

Además, el Papa ha vuelto a dejar claro su posición sobre el aborto: "En cualquier libro de embriología de esos que estudian los chicos de segundo año de la universidad se dice que, al mes de la concepción, antes que la madre se dé cuenta, está todo el sistema de los órganos ya dibujado dentro y el ADN está claro. O sea, es un ser vivo. No digo una persona, es un ser vivo. Entonces, yo me hago una pregunta ¿es lícito eliminar un ser vivo para resolver un problema? Segunda pregunta ¿Es lícito alquilar un sicario para resolver un problema?". "Y ahí está todo. De ahí no me vas a sacar. Porque es la verdad", ha remachado.

