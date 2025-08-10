El Papa advierte a líderes: "el mundo rechaza la guerra"

“Continuemos orando para que se pongan fin a las guerras”, dijo al Angelus, asomándose en una soleada Plaza de San Pedro llena de peregrinos con banderas de diversos países del mundo, desde las argentinas hasta las mozambiqueñas.

“El 80 aniversario de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki -continuó León XIV- despertó en todo el mundo el necesario rechazo a la guerra como medio para resolver conflictos. Quienes toman decisiones deben tener siempre presentes sus responsabilidades por las consecuencias de sus elecciones sobre las poblaciones, no deben ignorar las necesidades de los más débiles y el deseo universal de paz”.

Más concretamente, el papa Robert Prevost se refirió a la situación en el Cáucaso con el acuerdo firmado en la Casa Blanca en Washington, entre Armenia y Azerbaiyán, que podría poner fin a décadas de hostilidades: “Me congratulo con Armenia y Azerbaiyán por haber alcanzado la firma de la declaración conjunta de paz -afirmó- y espero que este evento contribuya a una paz estable y duradera en el Cáucaso meridional”.

La preocupación del papa Prevost rápidamente se trasladó a Haití: “La situación de la población es cada vez más desesperada -denunció-: llegan noticias de asesinatos, violencias de todo tipo, trata de personas, exilios forzados y secuestros. Hago un llamado urgente a todos los responsables para que todos los rehenes sean liberados de inmediato y pido el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los haitianos vivir en paz”.

León no hizo referencias explícitas a Ucrania, para la cual también ofreció en varias ocasiones al Vaticano como sede neutral “para que los enemigos puedan reunirse”, ni a Gaza, donde incluso la pequeña comunidad católica, ahora reducida a 450 miembros atrincherados dentro de la parroquia de la Sagrada Familia, podría verse en el punto de mira de los nuevos planes de ocupación.

El Pontífice, en cambio, indicó la larga trayectoria de compromiso civil y social de la juventud católica, desde el Jubileo del 2000 hasta el actual: “Confiemos a María este deseo y este compromiso: que ella nos ayude a ser, en un mundo marcado por tantas divisiones, ‘centinelas’ de misericordia y paz, como nos enseñó San Juan Pablo II y como nos mostraron de manera tan hermosa los jóvenes que vinieron a Roma para el Jubileo”.

Sin embargo, no faltaron voces claras entre las jerarquías católicas.

“En el mundo -dijo hoy el arzobispo de Florencia, monseñor Gherardo Gambelli, en la homilía pronunciada en la basílica de San Lorenzo durante la misa por el co-patrón de la ciudad- asistimos, lamentablemente impotentes, a intentos de imponer ideas con la fuerza, llegando incluso a operaciones militares que se configuran como intolerables formas de limpieza étnica”.

