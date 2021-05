El Papa afirma que es normal tener "días grises" y advierte de que el peligro es tener el "corazón gris"

El Papa ha asegurado que es normal tener "días grises" en los que las personas se sienten "desconsoladas", si bien ha advertido de que el verdadero peligro es tener "el corazón gris" que impide poder rezar o sentir el consuelo de Dios tras reseñar que "rezar no es fácil".

"Los maestros espirituales describen la experiencia de la fe como un continuo alternarse de tiempos de consolación y de desolación; momentos en los que todo es fácil, mientras que otros están marcados por una gran pesadez", ha destacado el Papa durante la audiencia general de este miércoles.

El Papa ha considerado que rezar no es "fácil" sobre todo en alusión a lo que ha denominado la "lucha por conquistar y mantener la concentración". Y ha agregado: "Si no se alcanza un grado de concentración suficiente no se puede estudiar con provecho y tampoco se puede trabajar bien. Los atletas saben que las competiciones no se ganan solo con el entrenamiento físico sino también la disciplina mental: sobre todo con la capacidad de estar concentrados y de mantener despierta la atención".

El pontífice también se ha referido a la "acedia", una forma de "aspereza o de desabrimiento" debido a la pereza. Así, ha recordado que se engloba los siete pecados capitales, porque "alimentado por la presunción, puede conducir a la muerte del alma".

Finalmente ha abogado por "perseverar en los tiempos difíciles" lo que supone el "verdadero progreso de la vida espiritual", más allá de la "multiplicación de los éxtasis".

Europa Press