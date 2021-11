El Papa afirma que la "belleza" de la Navidad no "desentona" con la prueba de la pandemia

El Papa ha dejado claro que la belleza de la Navidad no "desentona" con "la prueba" de vida que est谩 viviendo el mundo, en relaci贸n a la pandemia de coronavirus, porque se trata de un periodo en el que se celebra por excelencia "la compasi贸n" y "la ternura".

"Su belleza es humilde y est谩 llena de calor humano, brilla a trav茅s de gestos de amor concreto", ha declarado el Papa en el discurso que ha dirigido a los participantes de la iniciativa 'Christmas contest', un concurso de canto para j贸venes. El certamen promovido por la Fundaci贸n Pontificia 'Gravissimum Educationis' y por la organizaci贸n de Don Bosco Valdocco se basa en la producci贸n de canciones in茅ditas inspiradas en la Navidad y sus valores.

Francisco ha dejado claro de este modo que la "belleza" de la Navidad no es ni "superficial", ni "evasiva" sino m谩s bien "al contrario", ya que abre el "coraz贸n a la gratuidad" y puede generar "din谩micas culturales, sociales y educativas". "No es alienadora, no es superficial, no es evasiva; al contrario, ensancha el coraz贸n, lo abre a la gratuidad, al donarse a s铆 mismo, y tambi茅n puede generar din谩micas culturales, sociales y educativas", ha dicho.

El obispo de Roma ha contrapuesto la belleza de la Navidad -que es la de un Dios "que se hizo carne"- a la belleza mundana que es "falsa", "est谩 hecha de apariencias y riquezas terrenas" y "solo genera vac铆o".

El Papa tambi茅n se ha referido al Pacto Educativo Global, una iniciativa de la Congregaci贸n para la Educaci贸n Cat贸lica del Vaticano que tiene como objetivo "reavivar el compromiso por y con las nuevas generaciones, renovando la pasi贸n por una educaci贸n m谩s abierta e inclusiva, capaz de escucha paciente, di谩logo constructivo y mutua comprensi贸n", seg煤n sus organizadores.

As铆, ha reclamado una "amplia alianza educativa para formar personas maduras, capaces de superar las fragmentaciones y contraposiciones" con el objetivo de "reconstruir el tejido de relaciones para una humanidad m谩s fraterna".