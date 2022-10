El Papa alerta de los jóvenes pegados móvil buscando y mirando vídeos

El Papa ha alertado a los jóvenes de que al estar siempre pegados al teléfono "buscando y mirando vídeos" acaban por atrofiar el "deseo" al reducirlo solo "a las ganas del momento" y ha lamentado que haya un "bombardeo de propuestas" que anule la capacidad de discernimiento.

"Los jóvenes, por ejemplo, que están con el teléfono en la mano, siempre buscando, mirando vídeos... ¿Pero te detienes a pensar? Si no eres extrovertido hacia los demás el deseo no puede crecer así, vives el momento, saciado del momento, pero no crece el deseo", ha dicho el Pontífice en la audiencia general de este miércoles en un momento en el que ha improvisado sus palabras dejando a un lado el discurso que tenía preparado.

Francisco, que ha dedicado su catequesis al deseo y al discernimiento- ha lamentado que en el mundo actual las personas están "bombardeadas" por "miles de propuestas, proyectos y posibilidades" que hacen que se corra el riesgo de ser distraídos y, por tanto, de impedir "valorar con calma" lo que realmente se quiere.

"La época en la que vivimos parece favorecer la máxima libertad de elección, pero al mismo tiempo atrofia el deseo, mayormente reducido a las ganas del momento". Para el Papa, el discernimiento "es una forma de búsqueda" que "no se apaga frente a las dificultades o a los contratiempos". Del mismo modo, ha considerado que es un camino de sacrificio y que como consecuencia hay que "poner límites, decir algún "no" también a posibles entretenimientos o distracciones".

Al hilo de esta idea, Francisco ha puntualizado que es "el deseo lo que marca la diferencia entre un proyecto exitoso, coherente y duradero, y las mil ambiciones y los tantos buenos propósitos de los que, como se dice, 'está empedrado el infierno'".

Llamamiento por la paz

Como suele hacer en cada audiencia general, desde que el 24 de febrero las tropas rusas invadieron Ucrania, el Papa ha hecho un llamamiento por la paz y ha lamentado la oleada de ataques contra Kiev y otras ciudades tras la explosión en el puente de Crimea.

"En estos días mi pensamiento está con el pueblo de Ucrania, especialmente con los habitantes de las localidades bombardeadas. Llevo dentro su dolor. Que el Señor transforme los corazones de quienes tienen en sus manos el destino de la guerra", ha dicho el Pontífice.

Europa Press