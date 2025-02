El papa aprueba desde el hospital la canonización del venezolano José Gregorio Hernández

El papa Francisco, hospitalizado a sus 88 años por una neumonía en ambos pulmones, firmó un decreto de canonizaciones, que incluye al beato venezolano José Gregorio Hernández, confirmando que puede trabajar y que su salud parece mejorar.

"El papa descansó bien, toda la noche", informó el martes la Santa Sede en el 12º día de su hospitalización en Roma, después de haber mostrado una "leve mejoría". Esta es la hospitalización más larga desde que fue elegido líder de los católicos en 2013.

El Vaticano anunció que el papa había recibido el lunes la visita del secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, y del arzobispo Edgar Peña Parra, respectivamente números dos y tres de la Santa Sede.

Durante esta visita, la primera desde su ingreso en el hospital Gemelli de Roma, Francisco autorizó la canonización de dos laicos, de Venezuela e Italia, y convocó un consistorio -asamblea de cardenales-, cuya fecha no precisó.

José Gregorio Hernández Cisneros, conocido como el 'Médico de los pobres' (1864-1919), fue beatificado el 30 de abril de 2021 en Caracas y ahora se convertirá en el primer santo de Venezuela.

A corto plazo, "esta audiencia significa que el papa está mejor", declaró a AFP una fuente vaticana, aunque el pronóstico de los médicos sigue siendo "reservado".

Sin embargo, la Santa Sede ofreció el lunes una actualización más optimista al señalar que Jorge Bergoglio había experimentado "una leve mejoría".

"La condición clínica del Santo Padre, aunque sigue siendo crítica, ha registrado una leve mejoría. Hoy no hubo episodios de crisis respiratoria asmática; algunas pruebas de laboratorio han mejorado", aseguró el Vaticano el lunes por la noche.

Por otro lado, la "insuficiencia renal leve" que padece desde el domingo "no es preocupante", precisó la Santa Sede.

Una fuente del Vaticano había indicado el mismo lunes, que Francisco podía levantarse y alimentarse con normalidad, y que se encontraba con buen estado de ánimo. Según la Santa Sede, incluso llamó a la parroquia de Gaza el lunes, como lo ha hecho desde el comienzo de la guerra.

Por otra parte, la Oficina de Prensa del Vaticano desmintió una información publicada el lunes por el semanario francés Paris Match, según la cual el Papa sería trasladado próximamente a otro hospital de la isla Tiberina, en Roma.

- "Bocanada de oxígeno" -

Cientos de fieles se congregaron la noche del lunes bajo la lluvia en la Plaza San Pedro, mientras decenas de cardenales rezaban por Francisco.

El cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, quien coordinó el Consejo de Cardenales del papa, declaró al diario La Repubblica que se sentía esperanzado de que el papa logrará salir adelante.

"Aún no es momento para que él se vaya al cielo", expresó Rodríguez Maradiaga. "Es alguien que no retrocede ante las dificultades, no se desanima, no se paraliza y no deja de avanzar".

En Buenos Aires, donde Bergoglio fue arzobispo antes de ser electo papa, cientos de personas se congregaron para orar.

El arzobispo de la capital argentina, Jorge García Cuerva, destacó que "en un mundo asfixiado por las guerras, Francisco fue una bocanada de oxígeno. Siempre fue un hombre que nos convocó a la fraternidad universal".

Dirigentes del mundo entero han enviado mensajes de aliento al papa.

"La situación es muy grave, pero le deseamos la recuperación", declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que su homólogo francés, Emmanuel Macron, le deseó una "pronta recuperación".

- Interrogantes -

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo el lunes que había enviado al papa una carta "expresándole toda nuestra admiración", y describió a Francisco como "un líder ético de la humanidad (...) amado por todas las religiones".

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, está causando gran preocupación por los problemas previos que han debilitado la salud del papa en los últimos años. Entre otras cosas, se ha sometido a operaciones en el colon y el abdomen y ha tenido dificultades para caminar.

La hospitalización del Papa, líder espiritual de 1.400 millones de católicos y Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, ha reabierto las interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones. El derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

También reavivó las especulaciones sobre la posibilidad de que el papa Francisco renuncie, aunque ha dicho varias veces que ese momento aún no ha llegado.

