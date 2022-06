El Papa asegura que quiere ir a Ucrania pero tiene que buscar "el momento justo"

El Papa ha asegurado que quiere ir a Ucrania, si bien ha matizado que tiene que buscar "el momento justo", durante un encuentro con ni√Īos en el Patio de San D√°maso del Palacio Apost√≥lico del Vaticano, entre los que hab√≠a algunos menores ucranianos obligados a huir de su pa√≠s por la guerra.

"Tengo que buscar el momento justo para hacerlo. Esta pr√≥xima semana recibir√© a representantes del gobierno de Ucrania, que vendr√°n a hablar y a hablar de una posible visita m√≠a all√≠: vamos a ver qu√© pasa", ha revelado el Papa durante el encuentro en el que los ni√Īos le han ido haciendo preguntas.

Uno de ellos, llamado Sachar - que ahora vive en Roma-, le ha pedido expresamente que visite su pa√≠s: "¬ŅPuede ir a Ucrania para salvar a todos los ni√Īos que est√°n sufriendo all√≠ ahora?".

El Pontífice le ha dicho que se alegra de su presencia en el Vaticano y ha recordado la decisión de enviar a dos cardenales de la Curia Romana: el cardenal Konrad Krajewski, elector, y el cardenal Michael Czerny, prefecto en funciones del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.

"Me alegro de que t√ļ est√©s aqu√≠. Yo pienso mucho en los ni√Īos de Ucrania, y por eso he enviado a algunos cardenales para que ayuden all√≠ y est√©n cerca de toda la gente, pero especialmente de los ni√Īos. Yo quisiera ir a Ucrania; s√≥lo que tengo que esperar el momento para hacerlo, ¬Ņsabes? Porque no es f√°cil tomar una decisi√≥n que puede hacer m√°s mal a todo el mundo que bien", ha se√Īalado.

En la cita en el Vaticano han participado cerca de 160 ni√Īos que participan en el 'Tren de los ni√Īos', promovido para los m√°s peque√Īos en el marco de la iniciativa 'Atrio de los Gentiles'.

Los ni√Īos estaban acompa√Īados por algunos adultos y han planteado con franqueza algunas cuestiones.