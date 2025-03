El papa aumentó su actividad física y celebró el inicio de la Cuaresma, dice el Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco aumentó su actividad física el miércoles, llamó al sacerdote católico de Gaza y celebró el inicio de la Cuaresma al recibir cenizas en la frente, informó el Vaticano.

El Santo Padre no sufrió crisis respiratorias durante el día, recibiendo oxígeno a través de un tubo nasal. Reanudará el uso de una máscara mecánica no invasiva por la noche. Se mantuvo en condición estable.

Durante la mañana participó en una celebración del Miércoles de Ceniza, recibiendo cenizas y la Sagrada Comunión. Más tarde se puso a trabajar, lo que incluyó una llamada al padre Gabriel Romanelli, el sacerdote argentino que es el párroco de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza.

Previamente, el Vaticano había dicho que el pontífice estaba descansando después de haber dormido toda la noche con una mascarilla de oxígeno, mientras recibe tratamiento hospitalario por una neumonía bilateral.

En ese reporte, el Vaticano informó que el papa descansó bien durante la noche y se despertó poco después de las 8 a.m. El papa Francisco se mantenía estable y con pronóstico reservado, lo que significa que no estaba fuera de peligro. Por la mañana retomó el uso de un tubo nasal para recibir oxígeno suplementario, alternando con una mascarilla por la noche, en un intento de los médicos de facilitar su respiración para un descanso más profundo.

El papa de 88 años, que padece enfermedad pulmonar crónica y al que se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven, tuvo dos crisis respiratorias el lunes, lo que supuso un retroceso en su recuperación.

El martes respiraba solo con la ayuda de oxígeno suplementario tras las crisis respiratorias del día anterior, pero retomó el uso de la mascarilla por la noche, según informó el Vaticano.

La hospitalización de Francisco comenzó el 14 de febrero y es la más prolongada en sus 12 años de papado.

Miércoles de Ceniza

El tratamiento de Francisco continúa mientras el Vaticano se prepara para la Cuaresma, el período solemne que comienza con el Miércoles de Ceniza y conduce a la Pascua el 20 de abril. Un cardenal ha sido designado para ocupar el lugar de Francisco en las celebraciones del Vaticano, con una misa tradicional y una procesión en Roma.

En el Miércoles de Ceniza, los católicos reciben una señal de la cruz con ceniza en la frente, un gesto que subraya la mortalidad humana. Es un día obligatorio de ayuno y abstinencia para los católicos que señala el inicio de la temporada más penitente del cristianismo.

El Vaticano se prepara para la Cuaresma sin Francisco

El papa también había tenido planes para asistir a un retiro espiritual este próximo fin de semana con el resto de la jerarquía de la Santa Sede. El Vaticano anunció el martes que el retiro se llevaría a cabo sin Francisco pero en “comunión espiritual” con él. El tema, seleccionado semanas atrás y mucho antes de que Francisco enfermara, era “Esperanza en la vida eterna”.

Francisco, que no tiene una gran actividad física, utiliza una silla de ruedas y tiene sobrepeso, estaba recibiendo fisioterapia respiratoria para tratar de mejorar el funcionamiento de sus pulmones. La acumulación de secreciones en sus pulmones era un signo de que no tiene el tono muscular para toser con suficiente fuerza para expulsar el líquido.

Los médicos a menudo utilizan ventilación no invasiva para evitar la intubación o el uso de ventilación mecánica más invasiva. Francisco no ha sido intubado durante esta hospitalización. No está claro si ha proporcionado alguna instrucción sobre los límites de su tratamiento si su salud se deteriora gravemente o pierde el conocimiento.

La enseñanza católica sostiene que la vida debe ser defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Insiste en que los pacientes con enfermedades crónicas, incluidos aquellos en estado vegetativo, deben recibir cuidados “ordinarios” como hidratación y nutrición, pero los cuidados “extraordinarios” o desproporcionados pueden suspenderse si ya no son beneficiosos o solo prolongan una vida precaria y dolorosa.

___

La periodista de Associated Press Colleen Barry en Roma contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.