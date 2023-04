El Papa avisa de que el Evangelio no se anuncia desde el ordenador con un 'copia-pega' sino moviéndose

El Papa ha advertido de que el Evangelio no se puede anunciar encerrado en una oficina, en el escritorio o en un ordenador haciendo polémicas como "leones de teclado" y sustituyendo la creatividad del anuncio con el 'copia-pega' de ideas tomadas de aquí y allí

Así lo ha manifestado durante la audiencia general de este miércoles en la que ha criticado el "falso impulso evangélico" que en realidad "persigue la vanagloria o las propias convicciones o el amor propio".

Francisco ha centrado su catequesis en el tema del "celo apostólico del creyente" refiriéndose a la experiencia de San Pablo, el apóstol de los gentiles, del que ha dicho que "no ignora el peligro de un celo distorsionado, orientado en la dirección equivocada; en este peligro había caído él mismo antes de la providencial caída en el camino de Damasco".

De este modo, ha instado a no ignorar "la solicitud con la que algunos se dedican a ocupaciones equivocadas incluso en la misma comunidad cristiana". "Se puede presumir de un falso impulso evangélico mientras en realidad se persigue la vanagloria o las propias convicciones o el amor propio", ha asegurado el Papa.

En este sentido, ha insistido en que no se puede anunciar a Cristo "sin movimiento, sin 'salir', sin iniciativa". "No hay cristiano si no está en movimiento, saliendo de sí mismo para llevar el anuncio", ha sentenciado para insistir en que el Evangelio se anuncia "moviéndose, caminando, yendo".

De este modo, ha subrayad las cualidades de prontitud, preparación y alacridad. "Un anunciador está preparado para partir, y sabe que el Señor pasa de forma sorprendente; por tanto, debe estar libre de esquemas y predispuesto a una acción inesperada y nueva. Quien anuncia el Evangelio no puede estar fosilizado en jaulas de plausibilidad o en el "siempre se ha hecho así", ha añadido.

Además, ha instado a adoptar el estilo de la Iglesia "en salida" y "primerear, ir primero", al tiempo que ha reclamado no "no dejar escapar las ocasiones para promulgar el anuncio del Evangelio de la paz.

"Y por eso los exhorto a ser evangelizadores que se mueven, sin miedo, que siguen adelante, para llevar la belleza de Jesús, para llevar la novedad de Jesús que lo cambia todo --ha improvisado--. Sí, Padre, cambia el calendario, porque ahora contamos los años antes de Jesús... Pero también, cambia el corazón: ¿y tú estás dispuesto a que Jesús cambie tu corazón? O eres un cristiano tibio, ahí, que no se mueve... Piénsalo: eres un entusiasta de Jesús, ¿sigues adelante? Piensa un poco".

Europa Press