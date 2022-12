El Papa condena el "drama" de la guerra en Ucrania y pide el "don de la paz"

El Papa ha condenado el "drama" de la guerra que se vive en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, cuando las tropas rusas invadieran el país, y ha pedido oraciones para que sea posible "el don de la paz".

Mientras contin√ļan los bombardeos rusos en varias partes del pa√≠s, Francisco ha vuelto a pedir en la audiencia general de este mi√©rcoles --la √ļltima del a√Īo-- el "don de la paz" para la "martirizada Ucrania, oprimida por la brutalidad de la guerra".

"Que el Ni√Īo de Bel√©n conceda a la martirizada Ucrania, oprimida por la brutalidad de la guerra, el anhelado don de la paz", ha pedido el pont√≠fice en un momento en el que no cesan los bombardeos rusos contra el pa√≠s de Europa del Este.

Del mismo modo, el Papa ha instado a no caer en "la mundanidad" viviendo la Navidad "como una fiesta de consumo sin sustancia". "Que vivamos estos d√≠as de alegr√≠a con sencillez y austeridad, compartiendo con los dem√°s", ha se√Īalado el Papa al t√©rmino de la audiencia de este mi√©rcoles, fecha en que se cumplen 400 a√Īos de la muerte de San Francisco de Sales.

Francisco tambi√©n ha alertado del peligro de caer "en la caricatura mundana de la Navidad, reducida a una celebraci√≥n cursi y consumista". "No, el amor de Dios no es meloso, el pesebre de Jes√ļs nos lo demuestra. No es una bondad hip√≥crita que esconde la b√ļsqueda de placeres y comodidades. Nuestros mayores, que hab√≠an conocido la guerra y tambi√©n el hambre, lo sab√≠an bien: la Navidad es alegr√≠a y fiesta, ciertamente, pero con sencillez y austeridad", ha insistido el Papa.

Europa Press