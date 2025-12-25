El papa condena las "heridas abiertas" de las guerras, en su homilía de Navidad

El papa León XIV denunció este jueves la "absurdidad" de los discursos belicosos y las "heridas abiertas" que dejan las guerras en el mundo, en su homilía de Navidad en la que se refirió a la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

"Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas", declaró el pontífice durante una misa celebrada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

En su homilía, el papa también recordó las "tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío", y los cientos de miles de gazatíes que se enfrentan al invierno en condiciones extremas.