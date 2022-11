El Papa confiesa en su viaje a Bahréin que sufre "mucho dolor" en la rodilla

El Papa ha confesado a los periodistas que le acompañan en su viaje a Bahréin que sufre "mucho dolor" en la rodilla. Francisco ha subido al avión en silla de ruedas y por primera vez desde el inicio de su Pontificado, no lo ha recorrido para saludar a los periodistas uno por uno.

"Tengo mucho dolor en la rodilla --ha asegurado apoyado en el bastón que usa para poder desplazarse--. No me siento capaz de ir por ahí, pero me encantaría que lo hicierais vosotros", ha señalado antes de sentarse, según han informado los periodistas acreditados en el vuelo papal en sus redes sociales.

Sin embargo, el Pontífice ha dedicado unos minutos a charlar con cada uno de los periodistas. Se trata del 392 viaje apostólico de Francisco y el cuarto de este año.

En julio, el Papa tuvo que cancelar un viaje planeado para julio a África por orden médica debido a los problemas que arrastra en la rodilla, lo que generó ciertas dudas sobre la salud y la capacidad de movilidad del pontífice de 85 años.

Esta es la segunda visita a la región, ya que en 2019 el Papa visitó a los Emiratos Árabes Unidos, en el que lanzó un mensaje de convivencia entre las religiones.

Europa Press